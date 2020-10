Cs lamenta la contractació d'una assessora a l'Ajuntament de Sabadell

El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, considera "inacceptable" la incorporació d'una nova assessora a l'àrea de Presidència. Des de la formació constitucionalista, posen en relleu “que cobrarà 49.000 euros l'any i que encara no sabem quines seran les seves funcions”, tot plegat en un context de "crisi econòmica" per la Covid-19. Es tracta d'Èlia Tortolero (1988), regidora d'Igualtat a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada (Bages). Ha estat senadora del PSC i també assesora a la Diputació de Barcelona i consellera al Consell Comarcal del Bages. L'Ajuntament explica que Tortolero substitueix el lloc de Francesc Castellana, després de la seva jubilació, i que part no s'augmenta la partida destinada als assessors de govern.

En la informació pública del Govern municipal, figuren avui cinc assessors depenents de l'executiu, un més que en l'inici de mandat. Es mantindran doncs aquests cinc llocs amb la substitució de Castellana.

Ciutadans exposa que hi ha una falta d'informació en l'elecció de Tortolero: en el marc d'una Junta de Portaveus, explica Hernández, "no es va explicar ni quan es va produir la incorporació ni quines serien les tasques i objectius d'aquest nou lloc de treball".

Hernández ha afirmat que “aquest govern no vol tirar enrere chiringuitos polítics com les oficines creades per a Junts per Sabadell [en referència a la incorporació de Toni Font i Oriol Vega a l'equip de l'Oficina Gran Via-Ripoll]”, i que ara “ens porta una assessora que el seu mèrit és ser del PSC des de les joventuts”. El portaveu taronja ha afegit que la nova assessora “és actualment portaveu del PSC i membre del govern de Sant Joan de Vilatorrada” i ha dubtat de que “l’hi quedi temps per dedicar a Sabadell” ja que “necessitem persones preparades amb el seu cap al 100% a Sabadell, més encara en un lloc suposadament tècnic".

