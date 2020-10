L’Ajuntament preveu més mesures per pal·liar les noves restriccions per la Covid

L'Ajuntament de Sabadell preveu més mesures per pal·liar els efectes que les noves mesures que ha aprovat la Generalitat, i que ja han rebut l'aval del TSJC, per frenar l'expansió del coronavirus. Així ho ha expressat el primer tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, aquest divendres en un acte del PSC per denunciar les mancances en matèria sanitària.

Ara per ara, l'Ajuntament ha anunciat que no cobrarà la taxa de terrasses als bars i restaurants mentre duri el tancament obligatori de 15 dies. A això se li suma que preveu aplicar bonificacions de fins al 75% en aquesta mateixa taxa si quan puguin obrir de nou ho han de fer amb limitacions d'espai o d'ocupació.

"El Govern estudiarà altres mesures", ha avançat Gibert, que ha apuntat que actualment també es disposa d'una aplicació per a donar suport al comerç local. A més, des d'avui mateix la Policia Municipal, en compliment de les noves mesures, s'encarrega de controlar que els establiments de restauració estiguin tancats i només serveixin per endur, i s'ha posat en marxa de nou el sistema de megafonia mòbil per informar de les mesures. "Pel que fa a la beguda al carrer, la recomanació és no ser al carrer si no cal, i que es consumeixin al domicili", ha apuntat.

Gibert s'ha mostrat crític amb les mesures. "Hi ha una manca de planificació de la Generalitat, aquesta nit molts treballadors no sabien què havien de fer avui, encara estaven esperant indicacions, hi ha un descontrol", ha dit.

Publicitat

"Compartim les decisions que calgui prendre en matèria sanitària, però discutim les que cal prendre i com, no pots tancar un sector sense cap mena de pal·liatiu i que no ofereixis un sistema de subsistència, cal que s'ofereixin els recursos suficients", ha apuntat.

Defensa de la sanitat

Gibert ho ha valorat en el marc d'un acte de partit davant del CAP Nord, acompanyat del diputat al Congrés dels Diputats Paco Aranda i el doctor Josep Farrés, representant del PSC al Consell de Salut de l’Ajuntament. “Reclamen recuperar els CAPs tancats des de l’inici de la pandèmia, com el de Poblenou, i que recuperin especialitzacions eliminades com pediatria”, ha expressat Gibert.

Publicitat