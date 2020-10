El TSJC avala les restriccions del Govern per la Covid

La sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit autoritzar les noves restriccions aprovades pel Govern per contenir la Covid-19. Es tracta d'un paquet que necessitava el seu aval perquè afectaven drets fonamentals: les reunions d'un màxim de sis persones, la suspensió de l'activitat presencial a les universitats i la reducció de l'aforament en espais de culte.

La decisió s'ha pres, però, amb un vot particular.

En la seva interlocutòria, els magistrats no es pronuncien ni a favor ni en contra de la resta de mesures, ja que no afecten drets fonamentals. Respecte el dret de reunió, limitat en general a sis persones, el tribunal diu que s'ha d'interpretar conforme a la jurisprudència constitucional i, per tant, queda salvaguardat en tot moment, amb les restriccions de distància i mascareta pertinents.

Publicitat

Respecte l'ensenyament universitari a distància, el tribunal considera que no és una restricció "transcendent", sinó una "modulació de la forma de prestar la docència", que és "conseqüent" amb les dades de contagi entre la població més jove. Pel que fa als actes religiosos i cerimònies civils, els magistrats consideren que la limitació d'aforament no és cap restricció desproporcionada o injustificada.

Només una magistrada ha emès un vot particular on indica que està d'acord totalment amb el decret de la Generalitat i no creu que calgui fer la precisió que fa la resta de magistrats respecte que el dret de reunió s'hagi de limitar interpretant-lo segons la doctrina constitucional, ja que creu que el decret del Govern ja ho fa prou explícitament i que aquesta limitació ja s'ha aprovat anteriorment. La interlocutòria es pot recórrer durant els propers cinc dies.

Publicitat