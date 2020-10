Acomiadar-se dels éssers estimats celebrant la vida

El dol apareix quan hi ha una pèrdua i s’ha de tractar. “Quina millor manera de tractar-lo que un ritual!”, reflexiona Elisabet Valls, l’emprenedora que ha creat Comiat Events, una empresa sabadellenca especialitzada en celebracions de comiats en vida, homenatges i memorials, i cerimònies de dispersió de les cendres, entre altres serveis.

Valls és geògrafa de formació però especialitzada en esdeveniments. Treballava al FC Barcelona organitzant els actes dels partits de la Champions, les presentacions de jugadors i els tours per a empreses. Ara fa dos anys va tenir la seva filla i la seva etapa al club blaugrana va acabar. A casa va tenir temps de donar voltes a una idea de negoci que estigués relacionada amb els esdeveniments.

La bombeta es va encendre durant un enterrament de la seva tieta-àvia, l’Amparo. “M’ho vaig passar molt bé i vam riure molt”, recorda l’emprenedora, que afegeix: “Vaig sortir d’allà pensant que era bonic un enterrament alegre i va pensar que havia de fer alguna cosa relacionada amb la mort i els esdeveniments, que és la meva especialitat”.

Aleshores va arribar la Covid-19 i els problemes que tenien els familiars per acomiadar-se de les víctimes del coronavirus. Aquest fet va reforçar la seva idea. Va contactar amb Fidel Bagan, un fotògraf amb qui havia treballat anteriorment perquè es fes càrrec de les fotografies, els vídeos i les xarxes socials; i amb Gemma Miralles, que té la visió emprenedora. Una vegada tenien l’equip, van decidir formar-se en el dol, amb l’ajuda de psicòlegs experts per entendre la situació que suposa qualsevol pèrdua.

D’aquesta manera, van crear els diferents serveis de Comiat Events. En primer lloc, ofereixen un comiat post-Covid, per a aquelles persones que no s’han pogut acomiadar dels seus familiars a causa de les mesures de seguretat. “És un homenatge que es pot personalitzar, depenent del que es vulgui fer”, indica Valls. També hi ha el comiat cendres, en què després de la incineració hi ha diferents possibilitats, des de tirar les cendres al mar o a la muntanya en el marc d’una cerimònia emotiva. També hi ha el comiat memorial, per a casos en què ja ha passat temps de la pèrdua de la persona. En darrer lloc, es pot fer el comiat en vida, per a aquelles persones que saben que s’han de morir i volen que els familiars i amics en tinguin un record. “Celebren la seva vida amb els seus”, assenyala l’emprenedora.

L’empresa sabadellenca també ofereix comiats de mascotes i altres celebracions per superar el dol d’objectes o situacions (pèrdua de feina, malalties o divorcis, entre altres).

Àmbit estatal

Valls admet que emprendre una empresa basada en un tabú social com la mort “no serà fàcil”. Compta, però, amb la seva capacitat empàtica. L’empresa, que ja té pàgina web, s’ha posat en marxa amb fons propis procedents d’estalvis. És l’única empresa a l’Estat d’aquestes característiques i, per tant, el seu àmbit d’actuació serà Espanya.

