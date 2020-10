Dediqueu una cançó a través del 'Diari de Sabadell'

Us agradaria dedicar-li una cançó a algú en concret, per un aniversari, un ascens, desitjar-li sort...? El Diari de Sabadell posa al vostre abast la possibilitat de dedicar una cançó a través del nostre butlletí digital diari, 'Bon dia, Sabadell', l'eina perquè cada matí comenceu la jornada amb totes les claus de la ciutat al vostre correu electrònic.

Per fer-ho, només cal que ens escriviu un missatge de WhatsApp al 682 146 542, o si ho preferiu, un correu electrònic a sabadell@diaridesabadell.com. Cal que ens indiqueu quina cançó voleu dedicar, el nom de la persona a qui li voleu dedicar i el motiu, i també el vostre nom. La inclourem al butlletí matinal.

'Bon dia, Sabadell'

L'equip del D.S. s'encarrega d'elaborar el butlletí diàriament de dilluns a divendres i l'envia als lectors a les 8.30 h. Inclou una introducció del context informatiu estatal i sabadellenc i un breu apunt sobre el temps, l'estat del trànsit i dels transports públics.

A la part central d'aquest producte, el lector hi trobarà les tres notícies més destacades del dia. El Bon dia, Sabadell també és participatiu i proposa una cançó, plans i jocs als lectors. Finalment, cada butlletí inclou l'enllaç a un article d'opinió del D.S. i un contingut destacat. Tot, amb l'objectiu que els sabadellencs puguin començar cada dia amb una visió panoràmica del qui passa i passarà a la ciutat des del seu mòbil, tauleta o ordinador.

Què fareu amb les meves dades?

Enviar-te el butlletí, i prou. Les dades personals quedaran recollides a la base de dades del Diari tal com recull el nostre avís legal.

Publicitat

Quan rebré el primer 'Bon dia, Sabadell'?

L'endemà del dia que facis la subscripció. Tingues en compte que l'enviarem de dilluns a divendres i, per tant, si t'hi inscrius en cap de setmana potser no el reps l'endemà, però el rebràs!

Per cert, l'adreça des de la qual rebreu el correu és saballut@diaridesabadell.com.

No he rebut el butlletí, què passa?

Si t'hi has subscrit i no has rebut el Bon dia, Sabadell, mira que el correu no ens hagi enviat a la carpeta d'Spam o Promocions, que a vegades es despista. El millor és que guardeu l'adreça saballut@diaridesabadell.com a la vostra agenda de contactes i us oblideu de problemes.

D'altra banda, per a qualsevol incidència, queixa o suggeriment també ens podeu contactar a través de l'adreça administracio@diaridesabadell.com.

Publicitat