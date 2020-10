El Sabadell vol convertir el Carlos Belmonte d'Albacete en el seu punt d'inflexió

Final encara no, però partit important, sí. Així es pot qualificar el duel que disputaran aquest dissabte (16 h, MovistarLaLiga ) Albacete i Sabadell al Carlos Belmonte, un estadi on els arlequinats mai han guanyat ni perdut: els tres antecedents han acabat amb empat, l'últim (0-0) la temporada 2014/15. S'enfronten penúltim i últim, els dos únics equips de la Lliga SmartBank que no coneixen la victòria, i la necessitat de sumar és evident.

Mentre a la Creu Alta s'aposta per un missatge de tranquil·litat, unitat i plena confiança en el cos tècnic i jugadors, a La Manxa la setmana ha estat força remoguda. Va arrencar amb la destitució del tècnic Lucas Alcaraz després de fer 1 punt de 15 i marcar només un gol en 5 jornades i ha culminat amb el nomenament del basc Aritz López Garai com a nou entrenador. Arriba amb l'experiència a les banquetes del Reus Esportiu -on va coincidir amb els arlequinats Jesús Olmo i Edgar-, Numància i Tenerife. "M'omple d'orgull estar aquí. Conec la plantilla i té suficient nivell per solucionar la situació actual i després fins a on podem arribar", va explicar en la seva presentació.

López Garai només tindrà tres sessions per inculcar la seva manera de jugar. "M'agrada que el meu equip tingui un tarannà ofensiu i la iniciativa en el joc. A partir d'aquí, cada partit genera matisos. El d'aquest dissabte no és una final perquè ho serien tots els partits, però sí que és important. El Sabadell és un equip atrevit, que no regala la pilota i veient com ha competit hauria de tenir alguns punts. Haurem de jugar a un gran nivell per guanyar".

Publicitat

Per la seva part, Antonio Hidalgo reconeix que "la situació no és bona mirant la classificació", però manté una absoluta confiança en els seus homes i la línia de treball: "Només els exigeixo que no parin de córrer i ho donin tot al camp. El més important és que creguin en la nostra idea i el pla que ens ha portat a l'èxit. Tinc clar com volem fer les coses i com transmetre el missatge als jugadors. Ells tenen la consciència d'equip i la seva responsabilitat". No ha volgut avançar res de possibles canvis -Pedro Capó s'ha recuperat i podria ser una de les novetats-, però ha deixat clar que "ara venen molts partits seguits i no podrem fer sempre el mateix onze". Sobre els efectes del relleu a la banqueta local, ha admès que "l'estil d'un entrenador i l'altre és molt diferent i això ha provocat un canvi en l'anàlisi del partit durant la setmana".

L'Albacete ha jugat dos partits al Carlos Belmonte. Va perdre 0-2 davant la Ponferradina i només va poder empatar (1-1) contra l'Oviedo malgrat jugar amb dos homes més gairebé durant mitja hora. L'àrbitre del partit és Saúl Ais Reig, del Comitè valencià. Nascut a Muro d'Alcoi, mai ha dirigit el Sabadell, però en canvi acumula 16 antecedents amb el conjunt manxec i alguns de no gaire bon record.

Publicitat