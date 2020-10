L'optimisme de Mackay: "Això és com acaba i el Sabadell acabarà a Segona A"

Des de la porteria, diuen, es pot tenir una perspectiva diferent. Ho hem volgut experimentar amb Ian Mackay. El porter gallec, heroi en el play-off, és una de les peces clau del conjunt arlequinat. Té experiència a la categoria i capacitat de lideratge al vestidor arlequinat.

Quin és el seu diagnòstic d’aquest ‘0 de 12’? D’entrada cal recordar que venim d’una pretemporada molt atípica. Alguns fitxatges van arribar més tard i això comporta un temps d’adaptació. No és una excusa, però va ser així i, a més, ens hem trobat amb tres rivals molt durs per començar la lliga. Però penso que hem fet mèrits suficients per sumar punts. No m’he vist inferior a cada rival. Hem competit bé.

De fet, si els partits duressin 75 minuts, el Sabadell tindria ara 4 punts. Encaixar gols al tram final pot pesar psicològicament? No crec que aquest sigui el problema. Ha estat una coincidència. Però és evident que hem de corregir algunes situacions, els detalls que ens han fet perdre els partits.

Quina és la seva recepta per reaccionar? Només n’hi ha una: treballar, màxima unitat i insistir. Aquest és el camí. Tots ho sabem i estem tranquils. Toca posar-se la granota de treball.

El primer serà al Carlos Belmonte d’Albacete contra un equip que acaba de destituir l’entrenador. Un hàndicap afegit per allò de l’efecte revulsiu? No ho sé, ens hem de centrar només en la nostra feina. El que passi a Albacete és problema d’ells. El Sabadell anirà amb la intenció de sumar els tres punts.

Per cert, vostè té un positiu record del Carlos Belmonte de quan defensava la porteria de la Ponferradina, oi? Va ser la primera temporada després de l’ascens i no vam guanyar cap dels primers 7 partits de lliga. Vam fer tres empats i quatre derrotes. A la vuitena jornada vam visitar l’Albacete i vam guanyar 0-1. Recordo que el seu porter era Keylor Navas. A veure si ara ho repeteixo amb el Sabadell.

Amb una victòria tot es veuria molt diferent... És clar, els resultats sempre donen confiança i fan canviar la dinàmica. La Segona Divisió A sempre és molt igualada: guanyes dos partits seguits i et veus a mitja taula. Això és com acaba i el Sabadell acabarà a Segona Divisió A. N’estic convençut. Vaig tornar al Sabadell per pujar al futbol professional i ho vam aconseguir. Ara el repte és la permanència i també estic segur que ho assolirem. No ens guardarem res.

Això és un missatge d’optimisme total per a l’afició arlequinada, no? És que només s’han jugat cinc jornades i tenim un partit pendent contra l’Almeria. Recordo que la primera temporada amb el Sabadell, després d’un gran inici, vam estar 13 jornades sense guanyar. Ens va salvar el coixí que havíem acumulat. Durant una temporada tan llarga hi ha moltes fases, bones i dolentes. Només val treballar dia a dia.

