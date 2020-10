Comença la campanya de la grip més atípica marcada pel coronavirus

Els CAPs de Sabadell van viure aquest divendres l’arrencada de la campanya de la grip més atípica, marcada pel coronavirus. Sense aglomeracions i de forma continuada es repetia la mateixa conversa entre pacients i professionals: “Hola, vinc a demanar hora per la vacuna”.

Una de les més matineres en rebre la vacuna va ser Maria Chacón, al barri de Gràcia. En el seu cas, amb 82 anys, va aprofitar que tenia visita i li van oferir de posar-li. Es vacuna cada any, perquè d’aquesta manera, “si agafo la grip, no té un efecte tan fort”. La manera com la va rebre ella és una de les possibles, ja que s’ofereix tant en les visites que ja estan programades com demanant cita prèvia al telèfon 93 728 44 44 o al web de programació de visites: https://ecap.ics.gencat.cat/VisitesIServeis/programacio_visites/Visites.aspx. No s’administraran dosis sense que estiguin programades.

També va anar ahir al CAP Gràcia a demanar hora perquè li posin la vacuna Anna Filella, que la vol perquè “tinc 65 anys i diuen que és bo per prevenir alguna cosa”. Que el coronavirus segueixi circulant no li genera cap confiança. “No em fa gaire gràcia”, assegura. També li fa cosa a Chacón, que lamenta que sovint hi hagi nous brots.

Al CAP Sud, Maria Dolors Salinas es mostrava més angoixada per la situació. Fa nou anys que es vacuna perquè té sucre i d’aquesta manera busca “evitar complicacions i estar més tranquil·la”, encara que la seva filla li ha recomanat que no se la posi.

En equipaments municipals

Enguany l’Ajuntament col·labora en la campanya de la grip cedint locals municipals per garantir el compliment de les mesures de prevenció de la Covid-19. Per això, a la Creu Alta, la Concòrdia i Torre-romeu (La Serra) la vacunació es farà als centres cívics d’aquests barris en l’horari dels seus respectius CAPs. A Sant Oleguer es farà a l’edifici del costat, al Complex Gent Gran. A la resta de barris no mencionats anteriorment (Centre, Gràcia, Can Rull, Merinals, Ca n’Oriac, Nord, Sud i Creu de Barberà) la vacunació es farà al mateix centre d’atenció primària perquè les autoritats garanteixen el doble circuit, amb diferents accessos, per tal d’evitar contagis als centres.

En la presentació de la campanya, en roda de premsa telemàtica, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va assegurar que “la gent es pot anar a vacunar amb total tranquil·litat i seguretat”. Per la seva part, la regidora de Salut i Gent Gran, Sònia Sada, va explicar que l’Ajuntament contactarà amb la gent gran perquè coneguin com es farà la campanya.

La gerent del Servei de Gestió Integrals de vacunació de l’ICS, Carme Barnils, va assegurar que segons els primers estudis que s’han pogut fer a altres països “quan una persona amb patologia greu té Covid i la grip, la taxa de mortalitat es dobla”.

