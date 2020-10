La Fiscalia investiga els abusos sexuals a escoles de Sabadell

La Fiscalia busca proves i indicis relacionats amb suposats assetjaments sexuals en centres educatius de Sabadell i rodalia. Segons ha sabut aquest diari, el Ministeri Públic ha obert diligències d’investigació pels tres casos que han sortit a la llum pública en la darrera setmana. Tots ells relacionats amb comportaments obscens i sexistes de professors cap a alumnes: la Fiscalia investiga un exdirector de l’institut Escola Industrial –ja retirat– i dos professors que han estat apartats de la docència a l’Escola Pia de Sabadell i de l’institut Castellar (Castellar del Vallès).

La Fiscalia treballarà en una investigació interna que realitza el Departament d’Educació a través dels Serveis Territorials. Les primeres sospites apunten a un possible delicte d’abusos sexuals, però no es descarta que es trobin noves evidències que apuntin a un altre tipus penal. En els tres casos, el comportament descrit per les alumnes és similar: els professors, aprofitant la seva autoritat, haurien fet comentaris sexuals, insinuacions i fins i tot algun tocament. “Es va apropar a mi per intentar-me fer un petó a la boca”, denuncia una exalumna de l’institut Castellar. “Es posava alumnes a sobre de la falda”, assenyalen fonts coneixedores del cas de la Pia.

En el record d’algunes exalumnes de l’institut Escola Industrial encara pesen els comentaris lascius de l’exdirector. “Sempre vas calenta”, “amb aquests pits, aproves” o preguntes directes sobre l’activitat sexual de les joves, entre altres. Una exalumna va assegurar a aquest diari que va traslladar els episodis ocorreguts amb l’exdirector al Departament d’Educació. En aquest sentit, la Fiscalia considera que els Serveis Territorials han de tenir coneixement sobre la situació als centres educatius i espera obtenir les primeres respostes amb la documentació recollida per l’administració.

A diferència dels suposats assetjaments a l’escola Pia i a l’institut Castellar, el cas de la Industrial fa referència a un professor retirat. A través de les xarxes socials, s’han recollit testimonis que es remunten al 2002. Els suposats delictes que s’hauran d’investigar tenen una prescripció llarga. De 15 anys, segons estableix el Codi Penal. L’Ajuntament de Sabadell ja ha expressat el suport a les afectades per les presumptes agressions sexistes i ha demanat la col·laboració d’Educació.

Absència de denúncies

Dos dels casos de suposat assetjament sexual han sortit a la llum a través de les xarxes socials, a comptes d’Instagram. Des de la Fiscalia es recorda que el recorregut normal dels fets delictius és a través de vies judicials i s’insta les víctimes a denunciar els fets. El Ministeri Fiscal exposa que l’atenció a les persones vulnerables, com els abusos a menors o les víctimes de violència de gènere, són les qüestions que més els preocupen perquè queden sovint ocults o silenciats per la por i la vergonya que pateixen les mateixes víctimes.

