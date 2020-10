La màgia recupera el somriure de les famílies

[Marc Parayre]

La màgia té aquell poder de meravellar tant a adults com a infants i de fer-los oblidar tot allò que passa al seu voltant. El mag Alexander Main ha aconseguit que les famílies recobressin l’alegria, després d’uns mesos difícils per culpa de les restriccions per a la Covid-19. L’espectacle d’il·lusionisme ha tingut lloc des de les 17h fins les 18h a la Casa Duran, un dels edificis més icònics de Sabadell. Prop de 40 persones han assistit a la funció i han gaudit dels jocs de cartes i els diferents trucs del jove il·lusionista. Tothom amb mascareta, les cadires separades per mantenir la distància de seguretat, gel hidroalcohòlic obligatori per entrar i sortir del recinte, i presa de temperatura. Totes les mesures de seguretat en regla per donar pas a la màgia i la imaginació.

Alexander Main s’ha mostrat molt proper amb el públic, i, sobretot, amb els infants. De fet, durant tota l’hora de funció ha tingut un punt humorístic que feia que les rialles fossin força habituals entre els assistents. En cada un dels trucs, el mag sempre ha tingut els voluntaris que ha demanat, en una clara mostra de la bona predisposició del públic. Main ha fet jocs de cartes, cordes, anelles i, fins i tot, de mitjons. També ha utilitzat algun objecte del públic, com ara un anell d’una dona. Ell l’ha amagat i, després, per sorpresa de tothom, l’anell es trobava dins d’un mocador en una caixa.

Així mateix, una música de fons ha acompanyat a l’Alexander al llarg de la funció. El mag s’ha acomiadat dels assistents i ha rebut un llarg aplaudiment. Les famílies, contentes i amb un somriure a la cara, han marxat cap a casa satisfetes, però abans han donat les gràcies als membres de l’organització i al mag. La Casa Duran, un cop més, ha sigut una bona amfitriona.

SATISFACCIÓ DE LES FAMÍLIES

Gisela Giralt, veïna de Sabadell i mare de dos fills, ha celebrat que l’Ajuntament ofereixi alternatives culturals a les famílies. “Volem que es facin més sovint aquests tipus d’espectacles, perquè a la canalla els hi agrada molt” ha remarcat la Gisela. En la mateixa línia, Anabel Rubio, també mare de família, ha explicat al Diari de Sabadell que la funció no només s’ha dirigit als infants, sinó que era per tots els públics. Per tant, no només els nens i nens han gaudit, sinó que els pares i mares també ho han fet.

ALEXANDER MAIN, UN MAG DE VOCACIÓ

D’altra banda, Alexander Main ha dit que li agrada que les famílies, i sobretot els infants, passin una bona estona. “Amb la pandèmia els nens i nenes necessiten alegries i el meu objectiu és que s’ho passin bé veient la meva funció“ ha remarcat el mag. Així i tot, Main ha admès que la dificultat principal que té amb les restriccions de la pandèmia és no poder veure la cara de la gent. “Em costa molt saber les reaccions del públic i saber què pensen després de cada truc de màgia” reconeix el protagonista. Alexander Main porta des dels dotze anys fent màgia i d’aquesta vocació n’ha fet la seva professió. El seu objectiu és arribar el “més lluny que pugui”. De moment, el seu primer objectiu s’ha complert: fer que el públic passi una bona estona.

