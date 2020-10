Diumenge de cel assolellat i temperatures més càlides

Oci i cultura

Take away’, almenys per pagar factures

Bars i restaurants s’han llançat en massa a oferir menjar per emportar. Reconeixen que no fa gaire ingressos, però serveix per cobrir gastos fixos . Parlem amb Isaac Gómez (Capicua) i Paco Querol (9 de la Borriana), que no amaguen la indignació amb l’ordre de la Generalitat