FGC vol doblar la capacitat de passatgers en 5 anys

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) vol doblar la seva capacitat de transport el 2025, arribant fins als 240 milions de viatges. Així ho assegura el seu president, Ricard Font, que es mostra optimista de cara a aconseguir arribar a la xifra en els propers cinc anys.

Per fer-ho, posa com exemple algunes de les actuacions que ja s'estan duent a terme, així com algunes de les obres pendents d'executar de cara als pròxims anys. La posada en marxa de 15 nous trens a les línies del Vallès, entre elles la de Sabadell, de cara a l'any vinent o les obres a les estacions de Barcelona de plaça Catalunya, plaça Espanya i passeig de Gràcia seran les primeres a acabar. A aquest fet s'hi suma l'obertura d'aparcaments com el que a finals d'any obrirà a plaça Espanya de Sabadell, amb capacitat per a més de 300 vehicles.

Tot i això, Font també recorda les millores que es duran a terme a la línia Llobregat-Anoia, el tren-tramvia Camp de Tarragona o la nova connexió amb l'aeroport de Barcelona. "Històricament hi ha hagut una manca d'inversió a tota l'àrea metropolitana de Barcelona", diu Font.

Alhora, afegeix que "calen més recursos" per culminar "un canvi de model a Rodalies" que permetria una millor gestió del servei. De fet, Font subratlla que FGC porta "preparada" des del 2019 per gestionar de Rodalies si l'Estat acabés traspassant les competències del servei a la Generalitat.

