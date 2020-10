Junts vol un protocol municipal per detectar i actuar en assetjaments sexuals a escoles i instituts

Junts per Sabadell presentarà al ple del mes de novembre una moció per impulsar que l'Ajuntament creï un protocol per detectar i actuar casos d'assetjament sexuals en els centres educatius de la ciutat. La iniciativa neix coincidint amb els casos recentment denunciats de possibles atacs sexistes per part de personal docent en centres de Sabadell i Castellar, i que Fiscalia ja investiga.

Des de la formació s'impulsa un text perquè el consistori elabori el document i que es traslladi a entitats i associacions de tot tipus on es facin activitats extraescolars, amb la finalitat no només de detectar-los, sinó de saber com actuar.

"Dels centres on s'han denunciat els casos aquests darrers dies, només un tenia un protocol intern", destaca la portaveu de Junts, Lourdes Ciuró.

Publicitat

En aquest sentit, la regidora destaca que s'ha tractat el tema amb les direccions dels centres: "La resposta de totes elles és de rebuig i censura, i que aquestes circumstàncies no s'han de produir més", afegeix.

És per això que consideren que cal treballar no només amb la manera com cal actuar en cas de detecció, sinó també en la consciènciació de tota la comunitat educativa per detectar conductes que puguin encendre alarmes.

Publicitat