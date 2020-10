I per arrencar, ‘La flauta màgica’ de Mozart

Com cada tardor des de fa 38 anys, l’AAOS torna a aixecar teló. A partir de demà dimecres, s’hi representarà la darrera òpera de Mozart, La flauta màgica. Estrenada el 1791, aquest títol reapareix a Sabadell set anys després de fer-ho la temporada 2013-2014. És una prova més de la tenacitat d’una entitat que no abaixa el cap davant les actuals dificultats econòmiques i socio-sanitàries. El seu compromís amb la salut del públic i artistes està garantit: el cor cantarà amb mascareta i també la faran servir els músics que puguin (la majoria, excepte els de vent-fusta i vent-metall). Durant els assaigs s’han separat els efectius (cor i solistes) en grups i s’han fet proves PCR setmanals a tots els participants, en dues ocasions la darrera setmana. També s’ha reduït el nombre d’integrants de l’OSV en el fossat.

D’altra banda, malgrat les limitacions d’aforament, el públic sembla estar responent amb interès i es calcula que s’han renovat un 80% dels abonaments. En funcions com la de Reus (10 de novembre) ja s’han exhaurit les entrades. I és que el títol serà present en altres ciutats del circuit Òpera a Catalunya com Sant Cugat del Vallès, Reus i Manresa dins en la gira que s’iniciarà després de les cinc funcions d’aquesta setmana a Sabadell. Dues d’elles, la de dijous i la de dissabte, seran les corresponents a l’Escola d’Òpera que s’oferiran a preus populars (15 euros).

Pau Monterde i Miquel Górriz

El muntatge escènic, dirigit per Pau Monterde i Miquel Gorriz, comptarà amb l’escenografia d’Elisabet Castells, vestuari de Montse Figueras i la il·luminació de Nani Valls. De la vessant musical se n’ocuparà Daniel Gil de Tejada que conduirà el cast principal format pel tenor català Marc Sala (Pamino), el baríton Carles Pachón (Pagageno) i la soprano Serena Saenz (Pamina). Aquesta, per cert, en substitució de la prevista Mercedes Gancedo. La també soprano Sara Blanch posarà veu a la Reina de la Nit i la seva endimoniada pirotècnia vocal, secundada per Eugènia Montenegro, Anna Tobella i Marta Valero com a Tres Dames.

El retorn de Tejera

En la resta de rols, cal destacar el retorn del baix Jeroboám Tejera que actuarà com a il·luminat i mestre maçònic Sarastro; mentre que el repulsiu Monostatos serà encarnat pel tenor Carles Ortiz que, al marge de dirigir escènicament algunes produccions de l’AAOS cada temporada, també pertany al cor de la casa. Igual que Laura Obradors com a Papagena, que any rere any s’ha guanyat un lloc en papers comprimaris. Laura Brasó, Mar Esteve i Cecilia Ferraioli, sorgides de l’Escola d’Òpera, seran els Tres genis.

