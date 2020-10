Un de cada cinc restaurants tancarà per les restriccions

167 de 832. Les noves restriccions imposades en el sector de l’hostaleria tindran conseqüències a la ciutat: un de cada cinc bars i restaurants (20%) haurà d’abaixar persiana. Són dades del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell, que preveu que el tancament forçat dels locals generi un “fort” impacte si no ve acompanyat d’ajudes “ràpides” i “directes” per al sector. Ara per ara, les mesures afecten 832 establiments de la ciutat i més de 2.200 treballadors, segons xifres que va fer públiques l’Ajuntament de Sabadell.

Els hostalers hi coincideixen, el cop ha estat dur: “El sector està més tocat que mai, només es pot acollir als ERTOs i al take-away”, sosté Jordi Roca, president del Gremi d’Hostaleria. Però no és suficient per fer front a les despeses: en el millor dels casos, els restaurants facturen ara entre el 20% i el 30% del que ingressaven la setmana passada, segons una desena de propietaris consultats per aquest diari. I això només permet “tapar forats precàriament”, lamenta Roca.

Readaptar-se

A Sabadell, el 40% dels establiments han decidit acollir-se al servei per emportar. No tothom ho ha volgut fer: el restaurant Presseguer ha fet números i ha vist que no li surt a compte apostar pel take-away. El Nazar, establiment de menjar ràpid, ha decidit aprofitar el tancament forçós per fer vacances. “Teníem previst tancat aviat, doncs aprofitem la situació”, explica la Gamze, propietària del local.

Publicitat

Els que sí que han apostat per obrir malgrat les limitacions, ho fan readaptant el seu negoci i posant de cap per avall els seus plans habituals. El bar Morrosko, que és conegut com a bar musical, ja ultima els detalls per oferir la seva carta per emportar a les nits. El 9kim, a partir d’ara, també obrirà els dissabtes al migdia, quan calculen que hi haurà més demanda de menús per emportar. I el Bracafè ha optat per la campanya de màrqueting més antiga: mostrar el seu plat del dia a les portes del seu establiment. A més d’oferir les tapes tradicionals.

Amb tot, els propietaris de bars mostren una satisfacció moderada, “la gent està responent, malgrat tot”, assegura Antonia Laudo, del bar Treinta y Tantos, que planteja combinar els serveis quan tornin a la normalitat.

No és una regla de tres. Jordi Roca explica que els establiments que abans ja oferien aquest servei ho tenen més fàcil que la resta. I el take-away funciona segons la zona i el tipus de restaurant: “No és el mateix un local que ofereix peix que una hamburgueseria, la consciència del menjar per emportar no està tan arrelada”, afirma. Però tots ells s’ho juguen tot a una sola carta, la supervivència.

Publicitat