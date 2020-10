Gener del 39: els italians entren a Sabadell

Demà dimecres es presenta el llibre Catalunya any zero. Crònica visual de la desfeta, a càrrec dels autors, David Gesalí i David Íñiguez. Els historiadors intervindran a la sala d’actes del vestíbul del Museu d’Història de Sabadell (18.30 h). Editat per Angle Editorial, es tracta un llibre insòlit, amb nombroses imatges mai vistes. Com ara algunes de la ciutat de Sabadell, amb l’entrada de les tropes feixistes el gener de 1939. Són fotografies preses per combatents italians enviats per Benito Mussolini, així com tropes alemanyes i evidentment del bàndol franquista. Marca així el punt més baix de Catalunya, amb el país devastat i un futur hostil.

Catalunya any zero ens presenta la brutal destrucció del territori i la societat catalanes a mesura que va caient en mans de l’exèrcit franquista. «Al final de cada bomba llençada hi ha moltes vides. I molts mons que s’ensorren», diuen els autors. Per això ens mostren l’ensorrament físic d’infraestructures i edificis, que amb la pèrdua de les institucions i la identitat pròpies, dibuixaven un futur negríssim per a Catalunya.

El llibre trepitja gairebé tot el territori català i les imatges, fetes sobretot pel bàndol vencedor, van acompanyades, en un extraordinari contrast, de narracions personals dels perdedors: soldats i civils que van viure la guerra en primera persona.

La presentació està emmarcada en el programa d’activitats de la Memòria Històrica impulsat per l’Ajuntament de Sabadell i el mateix Museu d’Història MHS. David Gesalí és màster en Didàctica de les Ciències Socials i Patrimoni i pertany al Grup de Recerca Consolidat de la Universitat de Barcelona. David Íñíguez és professor associat a la Facultat d’Educació, investigador de la Universitat de Barcelona i Doctor en Didàctica de les Ciències Socials i Patrimoni.

