Salut començarà cribratges massius als instituts: el primer, a l’Agustí Serra i Fontanet

Educació durà a terme cribratges massius per a detectar la Covid a diferents centres de la comarca. El primer que es farà a Sabadell en els pròxims dies, segons ha avançat el Departament, serà a l’institut Agustí Serra i Fontanet. Una de les intencions és detectar casos asimptomàtics, aïllar-los i tallar eventuals cadenes de transmissió. Les proves es realitzaran a alumnes, professors i personal docent.

En aquests moments, l’institut de la ciutat seleccionat per al cribratge massiu és el centre educatiu de Sabadell amb més grups confinats: en té cinc. Tanmateix, segons el director de Serveis Territorials del Vallès Occidental, Jesús Viñas, s’ha seleccionat per “l’entorn comunitari on s’ubica el centre”. Concretament, l’Agustí Serra i Fontanet és al barri de Torreguitart.

Tal com sí que s’ha fet a Centres d’Atenció Primària (CAPs), al Vallès Occidental encara no s’ha realitzat cap dels cribratges massius que abans de l’inici de curs Educació va anunciar. A partir d’aquesta setmana, se’n realitzaran quatre a la comarca.

Salut, abans de l’inici de curs, havia previst que els cribratges massius es realitzarien a escoles. Ara bé, segons el director de Serveis Territorials, “s’ha decidit fer-ne als centres de secundària, perquè la transmissió del virus és més gran”, a raó de la socialització dels adolescents.

Fins ara: un miler de testos

Els equips mòbils de Salut han realitzat 1.190 testos als centres educatius de Sabadell, en un mes. No han estat cribratges massius, sinó que les proves s’han efectuat només a contactes estrets després que s’hagin detectat casos positius.

Les proves realitzades als centres educatius representen un 5,4% de les 22.045 PCR que, del 15 de setembre al 15 d’octubre, s’han dut a terme a la ciutat. En molts casos, les escoles no han pogut disposar d’Unitats Mòbils de Salut, i els alumnes han hagut de desplaçar-se fins al seu CAP per a realitzar el test. Ho ha determinat Salut, en funció de la disponibilitat de recursos.

Des d’algunes AFAs de la ciutat s’ha criticat la tardança en què s’han realitzat testos a contactes estrets, després que s’hagi detectat un positiu en una aula. Viñas situa el temps d’espera en 48 hores després que s’hagi detectat el cas. Tot i això, admet que en alguns casos puntuals s’ha pogut arribar a les 72 hores, en funció de la saturació del CAP, la qual cosa no veu com a preocupant: “Si es fa la prova tres dies després, pot ser que detecti algú que, si li haguessin fet abans, hauria donat negatiu”.

