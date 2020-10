Dimecres amb núvols i més calor

Aquest dimecres el termòmetre seguirà enfilant-se. La temperatura, tant mínima com màxima, pujarà lleugerament. La mínima es mourà entre 14 i 19 ºC, mentre que la màxima oscil·larà entre 19 i 24 ºC.

El cel quedarà entre mig i molt ennuvolat per estrats baixos al litoral, al prelitoral i a punts de la depressió Central fins a migdia i de nou al vespre. A la resta el cel estarà poc o mig ennuvolat per núvols alts i mitjans que a estones deixaran el cel molt ennuvolat, sobretot a l'oest al matí i a l'est a la tarda.

