Els Mossos identifiquen una desena d'infractors en un bar de Sabadell enmig de les restriccions

Bevien cervesa a les portes del bar. Com si la terrassa estigués oberta, però de peu i al carrer. Els Mossos d'Esquadra, amb el suport de la Policia Municipal, han intervingut en un establiment de Sabadell que permetia el consum d'alcohol just davant del bar, malgrat les dures restriccions de la segona onada de la Covid-19.

Es tracta del bar El racó de la Càndida, situat al carrer Paco Mutlló, 139 (la Creu Alta), que ha generat intranquil·litat entre els veïns per l'aglomeració de persones i els sorolls en la via pública. La policia catalana ha identificat aquest vespre nou individus i tres vehicles per incomplir amb la normativa.

Els agents han detectat vora les 21 hores com una desena de persones parlaven i bevien alcohol davant l'establiment. Cada cop que passava la policia, es posaven a fer cua, fingint que esperaven menjar per emportar en el mateix establiment. El bar estava obert, en principi, per només fer serveis take-away, tal com estableix la normativa imposada per la Generalitat. La complicitat de l'establiment també ha sortit cara: s'ha denunciat al bar per diferents sancions administratives.

