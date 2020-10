Sabadell mantindrà la Fira de Santa Llúcia en el Nadal Covid

Sabadell tindrà un any més Fira de Santa Llúcia. Tot i la situació de pandèmia que creua el món sencer, s'ha optat per mantenir aquest tradicional punt de trobada, com ja han manifestat públicament altres ciutats com ara Barcelona.

Així, la fira té previst obrir portes el darrer cap de setmana de novembre, concretament el divendres 27, i es comptarà amb tots els paradistes que van prendre-hi part en l'edició de l'any passat. D'aquesta manera, un conjunt de 20 casetes de 6 metres de llarg ompliran la plaça Doctor Robert. El mateix dia 27 de novembre s'encendrà l'enllumenat nadalenc que decorarà els carrers de la ciutat fins passat el dia de Reis.

La fira, a més, comptarà amb unes noves casetes que l'Ajuntament ha adquirit recentment, que l'Agrupació de Paradistes de la Fira de Santa Llúcia s'encarregarà de decorar i il·luminar, amb la previsió que es repeteixi l'enllumenat de l'any passat, que cobria la part superior de la fira. Amb tot, també es preveu una subvenció per a l'organització del Campament Reial, així com la col·laboració en el concurs d'aparadors de Nadal que organitza la Cambra de Comerç. Tot plegat suposa una dotació pressupostària de 267.330,35 euros que es destinaran a aquest paquet d'accions.

Les mesures se sumen a les previstes de cara al primer Nadal Covid, on a Sabadell es notaran, com a la resta de localitats, canvis. Si bé s'estudia la manera com celebrar la Cavalcada dels Reis d'Orient, en una entrevista a l'ACN la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, avançava el cap de setmana passat que es podran fer: "No s'entendria que no n'hi hagués", apunta. Una comissió treballa ara per donar pautes genèriques "amb una visió més general" perquè cada ajuntament les pugui adaptar a la seva realitat. "Està clar que els Reis han de passar", afegeix.

Fonts municipals avançaven al Diari de Sabadell el mes passat que en cap cas es vol que els menuts perdin l’ocasió de veure els Reis d’Orient, com és tradició. Un dels canvis que sí que s'ha confirmat respecte anteriors festes de Nadal és la que afecta l'Agrupació de Pessebristes de Sabadell. Aquest any la mostra de pessebres no es podrà veure a l’Acadèmia Catòlica, i en el seu lloc es podran contemplar en una trentena de comerços de la ciutat, que es trobaran gràcies a una app.

