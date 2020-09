Canvis de cara a les celebracions de Nadal a Sabadell

Aquest proper Nadal no serà com els anteriors, donat que caldrà implementar canvis per reduir el risc de contagi. Per aquest motiu, l’Ajuntament treballa en diferents escenaris per a dur a terme actes multitudinaris com la cavalcada de Reis o la visita obligada a l’Ambaixador, entre d’altres.

Encara no hi ha res tancat i tot dependrà de les directrius sanitàries que es puguin perfilar de cara al mes de desembre, però a dia d’avui es treballa en escenaris alternatius, que passen perquè la cavalcalda es pugui fer amb certes restriccions o que s’hagi de trobar una via alternativa per a poder rebre a Ses Majestats. En cap cas, però, es vol que els menuts perdin l’ocasió de veure els Reis d’Orient, com es tradició.

És per això que s’està plantejant la possibilitat de crear opcions perquè, com ja es fa en altres municipis amb menys habitants, siguin els nens qui visitin als Reis en un emplaçament fix. En aquest cas, es podria arribar a establir un torn de cita prèvia per, per exemple, visitar l’Ambaixador o participar en activitats.

A hores d’ara, es treballa en organitzar la Fira de Santa Llúcia com cada any, i de fet al juliol es va aprovar la compra de noves casetes de fusta i nou enllumenat. Ara bé, l’exposició de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell no es podrà veure a l’Acadèmia Catòlica, i en el seu lloc es podran contemplar en una trentena de comerços de la ciutat, que es trobaran gràcies a una app.

Àpats íntims

La consellera de Salut, Alba Vergès, ha apuntat que és possible que de cara a desembre encara es mantinguin les restriccions actuals i no es puguin celebrar els grans àpats familiars durant les festes de Nadal. També detalla que cites com la cavalcada hauran de canviar, on es podria eliminar el repartiment de caramels.

