Fira Ocupació serà totalment virtual i oferirà 120 llocs de treball

La tecnologia permetrà celebrar aquest any Fira Ocupació Sabadell, una cita que se celebrarà del 2 al 5 de novembre i de manera totalment telemàtica. La cita mobilitzarà un total de 120 llocs de treball vacants, posant en contacte empreses que busquen empleats i persones que busquen feina. En aquesta edició, a més, s'hi suma la 3a Jornada Translaboral per lluitar contra la discriminació laboral i l’atur de les persones transsexuals.

La fira permetrà posar sobre el taulell virtual fins a 120 llocs de treball vinculats a diferents sectors i em àmbits de l’administració, comerç, atenció domiciliària, infermeria, neteja hospitalària, indústria farmacèutica, automoció o climatització. El mecanisme per posar en contacte empresa i candidat es fa de manera telemàtica, de manera que prèviament cal apuntar-se a la web creada per a l'ocasió.

A partir d'aquí, es generarà el contacte per a dur a terme les entrevistes corresponents els dies 4 i 5 de novembre, ja siguin a nivell individual com amb dinàmiques de grup, depenent dels interessos de cada firma. En total, la fira té capacitat per desenvolupar més de 540 entrevistes per videoconferència, i s'ofereix fins a 500 places més per a persones que vulguin conèixer les diferents borses de treball de les entitats col·laboradores CIESC, PIMEC i Gremi de Fabricants.

"La fira és una mostra claríssima de resistència i persistència, s'oferten 120 llocs de treball en 15 empreses, i això mostra que més enllà de la pandèmia, la vida segueix", destaca l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. En aquest sentit, destaca el fet que gràcies a la tecnologia s'hagi pogut apostar per aquest format de fira: "Hi ha empreses que ens estan dient que es poden instal·lar a la nostra ciutat o créixer", recalca Farrés.

En aquest sentit, l'aposta telemàtica sembla haver-se instaurat per poder seguir duent a terme processos de selecció de personal. "S'ha potenciat molt, tant a l'empresa com a l'administració, aquest entorn ha vingut per quedar-se perquè és molt facilitador perquè estalvia desplaçament i diners", detalla Ariadna Rectoret, directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

La cita també comptarà amb la 3a Jornada Translaboral per lluitar contra la discriminació laboral i l’atur de les persones transsexuals, impulsada per les entitats Ca l’Enredus i Actua Vallès a Sabadell i adaptada al format telemàtic. Inclourà la taula de treball Polítiques d’ocupació, intermediació laboral i actuació pública per millorar l’ocupabilitat de les persones trans* al mercat laboral i els tallers Ocupa't! eines per a l’acompanyament a l’ocupació entre les persones trans* i Som una empresa inclusiva? fomenta i gestiona la diversitat LGTBI a l’empresa!.

"Hi ha una part del col·lectiu trans que té dificultats d'accés a llocs de treball per la precarització prèvia a la seva autodeterminació i a la identitat de gènere, i hem de fer una feina de capacitació i formació, però no és menys veritat que hi ha problemes d'inserció laboral per prejudicis de la part contractant", destaca Mireia Mata, directora general d'Igualtat de la Generalitat. És per aquest motiu que, diu, cal "fer feina enèrgica, decidida i convençuda" per trencar aquesta barrera. "L'índex d'atur és del 80% per prejudicis i discriminació, i que fa al col·lectiu trans més dificultós trobar feina", afegeix la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell.

Programa d’activitats

En total es preveuen activitats amb capacitat per a 2.000 inscripcions, i els dies 2 i 3 de novembre s’han previst 14 conferències i tallers en línia amb més de 20 ponents especialistes en diferents camps, alguns dels quals s'adrecen específicament a empreses que vulguin participar en un espai de reflexió sobre sensibilització i bones pràctiques i conèixer com fomentar i gestionar la diversitat en la seva organització. També s’han previst activitats per a persones que busquen feina per conèixer noves oportunitats laborals i tendències del mercat de treball.

El programa s’iniciarà el 2 de novembre amb la conferència Les ocupacions del tèxtil a càrrec del Gremi de Fabricants per exposar nous reptes de futur en el mercat de treball i l’adaptació de les empreses a la indústria 4.0. Alhora es desenvoluparà també el Webinar per a empreses del tèxtil: qualitat, sostenibilitat, etiquetatge, traçabilitat…

D'altra banda, el sindicat UGT abordarà el teletreball, mentre que CCOO aportarà informació sobre els expedients de regulació d'ocupació (ERO).

