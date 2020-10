El Taulí manté operacions i visites tot i el risc de rebrot

El Parc Taulí mantindrà l’activitat assistencial ordinària tant com pugui en paral·lel a l’atenció del coronavirus, segons fonts oficials de la corporació sanitària. En els últims dies, la situació de la pandèmia a Catalunya i a Espanya s’ha disparat, però el Taulí, de moment, aguanta el pols al nou embat del virus.

Les visites i operacions programades es poden assumir sense que suposin un problema, afirmen des de l’hospital. A més, les altes també estan ajudant a mantenir la situació controlada. Les darreres dades indiquen que a l’Hospital de Sabadell hi ha 89 ingressats per la Covid-19 a data d’ahir, dimecres, a les 8 h. 72 persones estaven aleshores a hospitalització i 17 a l’UCI. El nombre de pacients hospitalitzats ha pujat en 14 persones des de l’inici del mes d’octubre, mentre que a l’UCI la diferència és de 12 casos més a hores d’ara respecte a principi de mes.

Tal com explicava dissabte el director del Taulí, el Dr. Joan Martí, en una entrevista al D.S., si el repunt es manté controlat es podrà continuar amb l’activitat, i a hores d’ara només es preveu reduir-la si hi hagués un repunt important de forma sobtada. “La pretensió és intentar, si les xifres es mantenen en nombres raonables, mantenir l’activitat ordinària. Aquest és el nostre gran repte”, segons Martí.

Pujada constant

És cert que la tendència va a l’alça. Des de mitjans de setembre, al Taulí s’observa un increment d’hospitalitzacions després d’un juliol en què no es va arribar a la desena de persones ingressades. A l’agost no es va baixar de la vintena i va acabar amb 47 ingressats. El setembre no hi va haver menys de 52 pacients atesos per Covid-19 en cap moment, i a dia 30 n’eren 74, només 6 dels quals a l’UCI. El 14 d’octubre es va pujar a 92 hospitalitzacions, nombre que s’han anat reduint els darrers dies fins a les 89 actuals.

Per fer front al progressiu augment d’hospitalitzacions que es preveu per als propers mesos, l’1 de novembre estaran habilitats 80 llits més al Frontal Gran Via per a pacients Covid, sumats a una cinquantena ja hàbils a l’hotel Verdi, amb la possibilitat d’arribar a tenir-ne 70 medicalitzats.

Els treballadors reclamen més personal

Per poder fer front a la segona onada del coronavirus, professionals del Taulí reclamen més personal. El president del Comitè d’Empresa, Manuel Monteagudo, es pregunta “qui atendrà” les persones que ingressin a cadascun dels nous espais que es puguin obrir a mesura que avanci la pandèmia, siguin dispositius del mateix hospital, l’hotel Verdi o l’hospital de campanya. “A mi que m’ho expliquin, no crec que els mateixos puguem atendre un hospital més”, insisteix el president del comitè.

Els professionals reclamen que s’ampliïn els contractes de mitja jornada a completa o es facin noves contractacions, i Manuel Monteagudo posa sobre la taula que l’absentisme és un dels problemes en l’actualitat.

