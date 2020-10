L'Escola d'Òpera també puja a la Faràndula

A partir de d'avui dimecres es representa la darrera òpera de Mozart, La flauta màgica. Estrenada el 1791, aquest títol reapareix a Sabadell set anys després de fer-ho la temporada 2013-2014. I només ho farà de forma professional, sinó que els estudiants de l'Escola d'Òpera de Sabadell també podran aprofitar els la infrastructura per realitzar dues actuacions: el dijous 22 d’octubre (20h) i el dissabte 24 (18h). Les entrades s’ofereixen a preus populars (15 euros).

La presidenta de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, Mirna Lacambra, sosté: “Als qui comencen en aquest apassionant món de l’òpera

se’ls demana experiència, quelcom bastant difícil d’adquirir al nostre país. És el que busquem ensenyar-los”.

Per aquest motiu fa quasi un quart de segle que organitza un curs intensiu de dos mesos en què els joves cantants conviuen i aprenen quasi

pràcticament tot el dia amb una activitat continuada.

Com a stage formatiu excepcional a l’Estat espanyol, els futurs cantants treballen intensament amb un equip d’especialistes en diverses disciplines i tècniques

d’interpretació musical i escènica, expressió corporal, estil, dicció, etc. L’objectiu final és dotar-los de les eines per a preparar un rol operístic i que obtinguin la seva primera experiència professional damunt l’escenari.

