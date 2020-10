Creus que passen desapercebudes

Ell mateix va quedar sorprès que no s’hi hagués fixat abans, però a vegades aquestes coses passen. El cas és senzill: el sabadellenc Cisco Raurell passejava aquests dies com fa habitualment per la plaça de Sant Roc quan va veure la creu superior de la façana de l’església de Sant Fèlix i va pensar: “Ostres, això d’aquí dalt no és pas com estava. Ni m’havia adonat que l’havien canviat”.

Publicitat

Sorprès, quan va arribar a casa va repassar el seu arxiu fotogràfic i va trobar aquesta fotografia de la parròquia. Efectivament, “està tot diferent”, perquè el 1990 van canviar la creu de pedra per l’actual, molt més alta, prominent i de ferro. En fer aquest descobriment personal, va voler compartir la foto al grup de Facebook Patrimoni Sabadell a veure si algun usuari el podia ajudar a saber-ne alguna cosa més, com la data de la reposició.

Publicitat