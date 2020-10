La Mola, tancada quan se superi el límit d'aforament

L'accés a La Mola quedarà limitat a partir d'aquest cap de setmana. Els presidents de la Diputació de Barcelona i Girona, Núria Marín i Miquel Noguer, han anunciat aquest dijous una bateria de mesures per limitar l'aforament de vehicles als parcs naturals del Montseny i Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

En primer lloc, el Procicat aprovarà aquest divendres la limitació dels aforaments als parcs, de manera que es tancaran els accessos per carretera un cop els aparcaments estiguin plens. Així, dins del Parc Natural del Montseny hi ha 1.045 places d'aparcament, mentre que a Sant Llorenç n'hi ha 225.

Un cop estiguin plens, un operatiu conjunt entre Mossos, Agents Rurals i personal dels parcs establiran una desena de controls a les principals carreteres que hi donen accés. Marín ha deixat clar que l'entrada a peu no es prohibirà. Amb l'objectiu d'evitar les imatges de quilòmetres de cotxes a les carreteres que donen accés als parcs naturals del Montseny i de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, les administracions responsables de la seva gestió i els 31 ajuntaments que en formen part han acordat una sèrie de mesures per evitar la massificació en aquest entorn natural. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha expressat que "sabem que la pandèmia ha fet canviar les costums de moltes persones i famílies, però no podem permetre que això afecti el nostre valuós patrimoni forestal".

Per això, la proposta consensuada entre totes les parts –que s'aprovarà aquest divendres per part del Procicat- és principalment una regulació de les zones d'aparcament. D'aquesta manera, un cop els aparcaments que es troben situats dins de les zones de parc natural estiguin plens, ja no es permetrà l'accés de més vehicles. "Regularem la capacitat d'entrada al parc a les portes del propi parc", ha detallat Marín. En concret, dins del Parc Natural del Montseny hi ha 1.045 places d'aparcament, mentre que a Sant Llorenç n'hi ha 225.

Un operatiu conjunt entre Mossos d'Esquadra, Agents Rurals i el personal dels dos parcs naturals s'encarregarà de controlar els principals accessos per carretera, de manera que s'evitarà que, un cop els aparcaments estiguin plens, cap vehicle pugui accedir a la zona de parc natural. Des de la Diputació de Barcelona, però, s'ha volgut deixar clar que, en cap cas, s'impedirà l'accés a peu i també es garantirà que els veïns dels municipis puguin accedir-hi. Una altra de les vies per entrar als parcs naturals serà la del servei de Bus Parc.

En concret, les carreteres del Montseny on s'establiran els controls seran la BV-5301 a Sant Esteve de Palautordera i al Brull; la BV-5114 a Campins; la BV-5115 a Gualba; i la GIV-5201 a Viladrau. Pel que fa a Sant Llorenç del Munt i l'Obac, els controls se situaran a la BV-1221 a Matadepera i a Mura; a la B-122 a Rellinars; i a la B-124 a Sant Llorenç del Munt.

Marín ha dit que estan treballant perquè els panells lluminosos que hi ha a les carreteres puguin informar als conductors quan els aparcaments dels dos parcs naturals estiguin plens. D'aquesta manera, ha dit, "evitarem que els vehicles s'apropin als espais naturals".

Des de la Diputació de Barcelona també han avançat que, a dia d'avui, no es plantegen que els aparcaments dels dos parcs naturals siguin de pagament. "Els aparcaments són totalment gratuïts i lliures i així seguirà", ha apuntat Josep Tarín, diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis.

L'operatiu de control s'allargarà "mentre sigui necessari"

La nova mesura de regulació entrarà en vigor aquest cap de setmana i la idea és, segons ha detallat Marín, "allargar-la en el temps fins que sigui necessari". De fet, la presidenta de la Diputació ha emplaçat a totes les parts a reunir-se la setmana que ve per avaluar com ha funcionat el primer cap de setmana de l'operatiu i "valorar si cal prendre alguna mesura més o reformular alguna cosa". Marín també ha deixat clar que aquestes mesures "perduraran en el temps mentre siguin necessàries, però no mantindrem un operatiu extraordinari si no és necessari perquè els recursos són escassos".

Més informadors als parcs

Una altra de les mesures que s'ha pres en els darrers dies és l'augment del nombre de personal, tant al Montseny com a Sant Llorenç del Munt i l'Obac. En concret, al Montseny hi ha ara mateix 43 informadors (25 més) i 12 guardes, mentre que a Sant Llorenç del Munt hi ha 28 informadors (12 més) i 10 guardes

