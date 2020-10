Acaba la inspecció dels 170 habitatges del polígon Arraona-Merinals

Primer pas endavant per decidir el futur dels 170 habitatges dels Merinals: o rehabilitació, o enderroc. Ahir acabava la inspecció tècnica dels catorze blocs de la segona fase del polígon Arraona-Merinals, després de tres mesos d’anàlisi sota la lupa del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). L’equip tècnic, format per tretze arquitectes dividits entre coordinadors, mediadors i pèrits,han recollit proves per determinar l’estat –i el futur– dels habitatges que pateixen presumptament patologies estructurals greus.

No es tracta de proves concluents. La diagnosi que presentarà l’equip, previsiblement al mes de desembre, no determinarà la solució, sinó les patologies i les possibles actuacions si són reparables. A partir de l’exposició del dictàmen, l’Agència d’Habitatge de Catalunya, Ajuntament de Sabadell i associació de veïns d’Arraona-Merinals-Can Gambús hauran de seure per negociar el següent pas, la reforma o la substitució dels edificis.

Els afectats veuen aquest primer pas amb il·lusió: “Confiem en la professionalitat dels tècnics”, defensa Francisco García, president de l’entitat veïnal. També el portaveu dels afectats, Jaume Garcia-Arija, ho viu amb optimisme, malgrat que “és massa d’hora per avançar-se als resultats”.

Els veïns consultats asseguren que el diàleg amb els tècnics “ha estat pràcticament nul” per garantir l’objectivitat de l’informe tècnic neutral en un estudi comparatiu amb els 592 habitatges que ja es van enderrocar. Les proves, segons el COAC s’han procurat fer proves “amb les mínimes incisions possibles”. L’equip tècnic ha establert un període d’entre 30 i 4o dies per elaborar l’informe i posar en comú les conclusions.

