FGC incrementarà un 38% la capacitat de la línia de Sabadell

Consolidar el servei de metro a Sabadell. Aquest és un dels objectius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en la seva aposta per reforçar la línia Barcelona-Vallès. Amb la incorporació de 15 nous trens a les dues línies durant el primer trimestre de 2021, es permetrà reduir a la meitat la freqüència de pas entre plaça Catalunya i Sabadell, en passar de 10 a 5 minuts a hora punta (i 2 minuts i 30 segons des de Sant Cugat).

“La intenció és consolidar el servei de metro a Sabadell”, explica Ricard Font, president d’FGC. Es tractaria del pas que segueix el perllongament de les estacions, que es va posar en marxa a Sabadell l’any 2016. Així, es passarà d'una capacitat de 80 milions de viatges l’any a 110, un increment de 30 milions de viatges anuals.

Amb aquesta inversió de la companyia ferroviària, es preveu treure el màxim profit a la infraestructura. Segons Font, la xarxa vallesana que es va construir fa 100 anys “esgotarà tota la seva capacitat”: no es podran habilitar més trens ni més freqüències. “Amb aquest moviment, volem consolidar el servei de metro, un sistema regular on els usuaris no hagin de consultar horaris”, exposa el president de la companyia. La pandèmia no ha alterat els plans d’FGC, de manera que el servei entrarà en marxa a principis del 2021, previsiblement.

L’ampliació de l’oferta de FGC arreu de Catalunya comença amb la línia del Vallès. Es tracta del tram ferroviari amb més demanda de Catalunya, que va superar els 66 milions de viatges l’any 2019. Representa, així, el 72,64% dels viatges de ferrocarrils, segons les últimes dades. Els plans de la companyia passen per doblar l’oferta anual de viatges fins 240 milions, a tota la xarxa ferroviària, el 2025. La del Vallès seria la primera de les apostes per assolir aquests objectius. També al 2021, es preveu que “el sol mourà els trens”, explica Font. O dit d’una altra manera: si ara el 25% de l’energia que mou el tren és solar, l’any vinent es convertirà en l’única font que farà funcionar els ferrocarrils.

Una ‘app’ contra les aglomeracions

Aquest setembre, la companyia ha impulsat Geotren, l’aplicació d’FGC que conté la informació de cada comboi per conèixer a temps real l’ocupació de cada tren. Es tracta d’una eina per gestionar els desplaçaments en tren i controlar les aglomeracions. D’altra banda, fonts de la companyia destaquen que s’han intensificat les mesures d’higienització: l’aire es renova cada 3 minuts, les portes s’obren automàticament i fan una desinfecció diària.

