L'OAR Gràcia es treu l'espina i guanya a Banyoles (26-31)

Amb solvència. L'OAR Gràcia s’ha pogut treure l’espina de la temporada passada amb la victòria aconseguida a Banyoles per 26 31. La pel·lícula del partit mostra una successió alternativa de gols excepte en els 10 últims minuts de la primera part, moment en què el marcador s’ha decantat a favor del conjunt verd-i-blanc. Els empats han anat pujant des del començament fins al 9-9, darrer vestigi de la igualtat de forces al pavelló de La Farga buit de públic. A partir d’aquí i fins al minut 30, la superioritat visitant ha estat manifesta i s’ha plasmat en el parcial 1-7 que ha permès al Gràcia anar al vestidor amb la feina pràcticament feta (10-16).

La segona meitat ha estat còmoda i sense ensurts per a l’equip de Gerard Gomis. Com se sol dir ha pogut viure de renda ja que l’enfrontament ha tornat a ser repetitiu en l’alternança de gols, de manera que el Banyoles no ha posat en perill el triomf gracienc perquè ha deixat escapar l’oportunitat d’acostar-se en el marcador quan el Gràcia ha perdut, una darrera l’altra, 4 possessions, però l’encert no l’ha acompanyat i ha deixat via lliure per a la celebració de la segona consecutiva dels sabadellencs, que han tingut en Lluís Marrugat, Tonchi Vàzquez i Ugo Aitsahalia, amb 5 gols cadascú, els màxims anotadors.

Cal recordar, d'altra banda, que l'altre representant local a la Primera Nacional, el Creu Alta Sabadell Handbol ha hagut de suspendre el seu partit davant el Palautordera a causa d'un cas positiu de coronavirus. El jugador es troba asimptomàtic i la plantilla arlequinada s'ha vist obligada a fer una quarantena preventiva.

