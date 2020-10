Sense castells durant 2 anys?

Ara mateix, fer assajos és impossible. “Al principi es va parlar de fer assajos de 30 persones, però és que ni així“, diu Jiménez. “No es poden fer proves amb pinya, perquè és massa gent. Tampoc és poden fer troncs nets (sense pinya aguantant-hi), perquè també necessites gent voltant amb les mans amunt a l’aire per si el castell cau”, explica gràficament.

Xarxa fixa

És cert que el local de Castellers de Sabadell compta amb xarxa de seguretat, una infraestructura fixa amb dos forats pels quals es cola el tronc del castell, amb el que pots assajar torres (habitualment, d’entre 4 i 7 alçades) i pilars. Però malgrat que doni seguretat, igualment necessita que hi hagi gent al voltant. “Si la canalla cau, cau sobre la xarxa, no es cola pe forat. Però a la resta del tronc, la xarxa no li protegeix tant”.

Per tant, pràcticament només es podria assajar algun grup petit amb la canalla, així com altres moviments tècnics. “Però és com si no tens prohibit jugar a bàsquet: No té massa sentit que et posis a assajar, perquè després et frustraràs de no poder sortir a pista”, compara la saballuda.

Tot i així, hi ha veus i opinions diferents, tant a Sabadell com a altres colles, que sí que voldríen recuperar petits assajos. Però ara per ara, la política és d’aturada total.

De 0 a 70 anys

A més a més, la colla és molt variada sociològicament. I intergeneracional. Des de criatures a castellers de més de 70 anys. “I per responsabilitat, no pots intentar accelerar per recuperar l’activitivat quan tens gent de grups vulnerables”, explica Jiménez. O totes o ningú. “Un dels trets característics del món casteller és que és comunitari”. Per aixecar el castell, es necessita persones amb cossos de diferents alçades i pesos. Amb més tècnica o amb més físic. Al castell o a la pinya. A les gralles. A l’afició. Un darrer apunt: Si només assagen uns pocs, la resta (la pinya) no se sentirà interpel·lada a assistir a l’actuació, quan toqui de veritat.