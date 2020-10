Dilluns mig ennuvolat amb temperatures suaus

Aquest dilluns les temperatures baixaran lleugerament, encara que seguiran sent suaus com la setmana passada. El cel no serà assolellat del tot fins ben entrada la tarda i els núvols estaran presents gairebé tot el dia.

La temperatura mínima baixarà entre lleugerament i moderadament respecte el diumenge i oscil·larà entre els 7 i els 12 ºC. Per la seva banda, la temperatura màxima serà moderadament més baixa i oscil·larà entre els 14 i els 19 ºC, si bé localment serà més alta a punts del litoral sud.

Cel poc o puntualment mig ennuvolat, per intervals de núvols alts i prims amb algunes nuvolades de retenció, encara que no s'esperen precipitacions.

