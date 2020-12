El Govern manté les restriccions actuals per a Cap d'Any

El Govern de la Generalitat ha anunciat que no canvia les mesures anunciades el 21 de desembre per aturar la velocitat de propagació de la Covid-19. Per tant, no s'avança el toc de queda del 31 de desembre a les 00 h com s'havia especulat, sinó que es manté a les 1:00 h. També es mantenen les trobades amb un màxim de 10 persones de, com a molt, dos nuclis bombolla.

Així i tot, Salut i Interior han demanat limitar al màxim la interacció social i els desplaçaments aquestes festes. Les dades de contagis a Catalunya estan a l'alça i el risc de rebrot se situa avui en els 377 punts. A més, creixen els malalts hospitalitzats. Aquest dilluns els contagis han fregat els 1.000, un dels indicadors en què es fixa el Govern per avançar o retrocedir mesures.

Publicitat

Pel que fa a l'hospital Parc Taulí a Sabadell, s'han diagnosticat 60 nous casos i 37 persones han estat ingressades del 23 al 27 de desembre. Durant aquest període s'han certificat 4 defuncions. Actualment, hi ha 109 pacients hospitalitzats al Taulí amb Covid-19 actiu.

Publicitat