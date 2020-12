Els sabadellencs tenen ganes de començar el 2021

“Aquest Cap d’Any serà diferent”

Després d’un Nadal i un Sant Esteve atípics, els sabadellencs es preparen per celebrar el Cap d’Any, que també serà diferent de la resta. La Mònica, mare de la Martina i l’Adrià, ho té clar: només es reuniran els quatre de la bombolla de casa i no amb la resta de familiars. “No és un Cap d’Any normal i, per tant, no volem posar ningú en risc”, reconeix. A més, afirma que tampoc faran un dinar el dia 1 de gener.

Això sí, la Mònica està convençuda que el proper Cap d’Any sí que podran fer celebracions i que es podran retrobar amb la família, a qui troben molt a faltar. “El 2021 segur que serà un bon any. No és difícil millorar el 2020“ diu. El seu fill, el Marc, també comenta que té l’esperança que aquest any nou la pandèmia els deixi tornar a gaudir de la família sencera.

“No tenim ganes de celebracions”

L’Oriol, pare del Dídac i l’Aina, reflexiona que no “és un any per a grans festes” i, és per això, que la seva família celebrarà l’entrada d’any sense grans ostentacions. La seva dona, la Núria, explica que el dia de Nadal sí que van ajuntar-se amb els avis i que ho tornaran a fer el dia 1 de gener.

“Només ens barrejarem dues bombolles i no hi haurà ni germans ni cosins, però almenys veuré els meus pares”, diu ella. De fet, altres anys a la seva família havien arribat a ajuntar-se fins a 30 familiars en una mateixa taula. “Tots som conscients de la difícil situació i no volem que hi hagi cap contagi”.

“Mirarem una pel·lícula i farem crispetes”

Any rere any, la família Carnero Viñolo agafava l’avió i aprofitava per viatjar fora de Catalunya uns dies durant les festes de Nadal i sempre celebraven l’any nou des d’un país a l’estranger. Tanmateix, enguany no podran seguir la tradició i es quedaran a casa tots quatre. “Aquest 31 de desembre ens posarem una pel·lícula o una sèrie i menjarem crispetes al sofà de casa. No tenim més alternatives”, explica la Mireia, mare de la Rita i el Roc.

Ella admet que és el que els ha tocat viure i s’han d’adaptar a les circumstàncies. “Per sort, amb les videotrucades podrem parlar amb tots els membres de la família, que som uns 25”, indica. Això sí, la Mireia exposa que no ha sigut un mal any per a ella i el seu marit, ja que ha nascut el Roc. “Entre totes les coses dolentes d’aquest any, nosaltres hem tingut sort”, assegura.

