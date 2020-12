La Policia Municipal augmentarà la vigilància la nit de Cap d'Any

La Policia Municipal de Sabadell ha preparat un dispositiu especial per a la nit de Cap d'Any tenint en compte les circumstàncies especials i mesures vigents establertes per les autoritats. Encara que, es preveu una menor incidència en la circulació viària que altres anys, els agents municipals vetllaran pel compliment de les restriccions a la mobilitat i augmentaran la vigilància a través de controls d’alcoholèmia a les carreteres.

De fet, el dispositiu serà similar al que s’ha organitzat l'any passat per donar resposta a les incidències que puguin haver-hi durant la nit del 31 de desembre. Les patrulles repartides per la ciutat faran controls aleatoris.

“Preveiem una nit molt atípica i diferent del que coneixem fins ara. A partir de la 1 de la matinada, a més, hi ha decretat el confinament nocturn, motiu pel qual hi haurà efectius per garantir-ne el compliment”, afirma el tinent d’alcaldessa i regidor de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez.

Sobre les especificitats de la nit de Cap d’Any, el tinent d’alcaldessa assenyala la diferència amb anys anteriors: “Normalment, hi acostumava a haver molts desplaçaments durant aquesta nit. Enguany, però, hem d’estar especialment atents a la mobilitat que es produeixi a partir de les 6 del matí. És possible que molta gent passi la nit fora de casa per no trencar el confinament nocturn. Per això, els efectius estaran amatents a aquests desplaçaments”.

