La Grossa de Cap d'Any esquiva Sabadell

El sorteig de la Grossa de Cap d'Any no ha deixat cap premi a Sabadell, després que el sorteig de loteria de Nadal tampoc fos agraciat per la ciutat. El número del primer premi de la Grossa ha estat el 5208 i s'ha venut a Barcelona i la Roca del Vallès. La suma arriba a 200.000 euros per bitllet.

Sabadell va aconseguir part del 5è premi a la Grossa de l'any passat, però aquest any no ha repetit l'èxit. La Llibreria Costa va vendre el número que repartia 5.000 euros per bitllet. Dit això, cal recordar que tots els beneficis de la Grossa de Cap d'Any van a finalitats socials a Catalunya.

El segon premi, el 52688, s'ha venut a Tàrrega i a Parets del Vallès. El tercer premi, el 47281, s'ha venut a Figueres, Tortosa i Reus. Els dos quarts premis són el 20864 i el 20805. Els tres cinquens premis són el 56263, el 81267 i el 01733.

