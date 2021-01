Els impostos de Sabadell no augmenten el 2021 per la Covid

Les taxes i impostos municipals es queden congelats amb el canvi d’any. L’Ajuntament de Sabadell ha optat per no tocar la càrrega impositiva en els pressupostos del 2021, els primers després de l’esclat de la Covid. Així, els imports de l’IBI i la taxa d’escombraries, com l’IAE

–els tributs més importants per a les famílies i les empreses, respectivament– seran els mateixos que el 2020.

Hi haurà, però, dues excepcions: la taxa de terrasses –que paguen els bars i restaurants– i de mercats ambulants es reduiran un 75% fins al 30 d’abril. És més, segons ha pogut saber el D.S., l’Ajuntament vol allargar el descompte en aquests tributs al llarg de tot l’any. En aquest sentit, es prepara una modificació en les ordenances que passarà en el ple durant el primer trimestre de l’any.

Agafar l’autobús valdrà el mateix. La TUS pateix –encara avui– una caiguda interanual d’usuaris del 70%. Segons explica l’Ajuntament, es vol incrementar la demanda a través de mantenir els preus dels títols sabadellencs: 1,60 euros (bitllet senzill), 8,80 euros (T-10), 37,50 euros (T-Mensual). La tarifa mensual jove seguirà en 26 euros. Tampoc s’experimentaran canvis en les tarifes del servei de taxi a la ciutat.

Pel que fa als serveis bàsics, els preus de l’aigua (Cassa) també queden intactes, en la línia de la factura de la llum, després que el govern espanyol hagi congelat la part fixa de la factura fins a l’abril que ve. El canvi principal en les factures de la llar tindrà a veure amb el gas natural: la tarifa d’últim recurs (TUR), la més habitual entre els usuaris domèstics (amb consums anuals inferiors als 50.000 kWh), s’apuja un 5,97 % de mitjana.

En la línia d’altres municipis

Segons el Govern municipal, la congelació d’impostos respon al moment de crisi econòmica que travessa Sabadell per la Covid. “Considerem que no és el moment d’incrementar la pressió fiscal”, assenyala la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González. La decisió que s’ha pres a Sabadell és similar a la d’altres grans ciutats catalanes: Barcelona, Terrassa i l’Hospitalet del Llobregat també han replicat els impostos del 2020.

No obstant això, hi ha discrepàncies en clau interna de ciutat: la majoria dels grups de l’oposició –ERC, Crida i Cs– apostaven per abaixar els impostos i taxes municipals. Tots consideren que s’està “escanyant” el ciutadà en un context de crisi social i econòmica derivada de la pandèmia.

De portes enfora: tren i peatges

Anar en Rodalies, Metro i FGC tindrà el mateix cost. L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha congelat les seves tarifes: la T-Casual de dues zones (10 viatges) manté un preu de 22,40 euros, mentre que la T-usual (viatges il·limitats durant 30 dies) seguirà costant 53,85 euros. S’espera també l’eliminació del peatge de l’AP-7 entre La Jonquera i Tarragona l’agost del 2021. Cauran les barreres a Martorell i la Roca.

