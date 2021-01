Reptes culturals 2021

Pep Marès, gestor i mediador cultural

En aquest escenari d’alta incertesa de la Covid, hi ha un procés que s’ha accelerat a tots els sectors, la digitalització. I el sector cultural no és l’excepció i per tant afronta reptes fonamentals per mitigar l’impacte de la crisi de la Covid-19. Podem afirmar que s’estan gestant, a la vegada que materialitzant, tres revolucions culturals que canviaran la manera que té de relacionar-se la societat i en particular el consumidor amb la cultura: la revolució de la distribució, la revolució del contingut i la revolució del consumidor.

La revolució de la distribució és realment important, ja que ens permet crear productes culturals sense haver de pensar en fronteres (importació, exportació, aranzels, duanes, contractes de distribució). Aquesta nova situació ens permet portar la nostra cultura a tots els llocs del món i, a més, portar la cultura d’altres països a casa nostra sense realitzar grans inversions. Ens permet produir i distribuir productes culturals amb una inversió molt menor, ja que no hi ha costos afegits de transport, logística, gestió d’estoc, etc. Es trenca, així, amb les barreres que han fet que la cultura no pugui fluir lliurement entre els països.

Pel que fa a la revolució del contingut, ens permet pensar els productes culturals amb uns esquemes totalment diferents. En aquesta nova situació, l’única cosa que ens pot frenar és la nostra imaginació, és a dir: creació i publicació de llibres amb contingut multimèdia, amb videojocs interactius, documentals amb textos a diversos idiomes, art digital, o fusió de música i art, entre molts d’altres.

Per últim, la revolució dels públics implica que el consumidor de cultura passa de ser un simple receptor d’informació a ser, també, creador d’informació. És a dir, passa d’un actor passiu a ser realment actiu. Un escenari fascinant, amb noves regles, amb nous actors i protagonistes; amb nous reptes i oportunitats per a tots aquells que ens dediquem al món de la gestió cultural. Però, tant o més important, un nou escenari per als usuaris de la cultura.

Si focalitzem i aterrem la situació a la ciutat de Sabadell, fa uns dies es va presentar el projecte Sincronitzats per connectar la ciutat, les entitats, els espais de cultura públics i privats, els creadors, els artistes i tots els agents del sector. El repte és escoltar les necessitats del sector i de la ciutadania i donar-hi resposta. El primer pas que s’ha fet és utilitzar una eina digital. Una app que permet que el ciutadà conegui què passa culturalment a la ciutat, de forma fàcil, eficient i personalitzada. El segon pas és articular alhora una nova manera de treballar, a través de taules de participació, i en tercer lloc, una tercera pota, la creació d’una plataforma de serveis culturals oberta a les entitats de la ciutat.

Digitalització, diàleg i suport són tres ingredients que ens permeten repensar la cultura a Sabadell, que si tenim present la triple revolució cultural –distribució, contingut i consumidor–, el resultat pot ser innovador i capaç de posar la cultura allà on li toca, un bé essencial per a la societat com ho és la salut.

Deixem un any que ens ha fet repensar-ho gairebé tot, fins i tot aquelles coses que ja donàvem per descomptades. Tot i ser optimistes, no podem ingenus i sabem que no tot anirà bé, però no hem de tenir força per rendir-nos. Cal, doncs, fomentar espais de treball, d’escolta i de suport, és a dir, crear comunitat, vincular-nos amb els que sumen, mantenir-nos amb el cap clar i no perdre el temps. La tecnologia i la digitalització, lluny de ser els enemics, són aliats. Preparem-nos per al que ve, aportem-hi valor amb el que sabem fer i aprenguem allò que no sabem. Encara som a temps de canviar-ho tot. Bones festes i millor 2021.

Publicitat