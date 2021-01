“El local de Sabadell és dels primers de SandwiChez”

SandwiChez, la cadena de restauració catalana que va començar el seu camí amb un establiment a la Via Augusta de Barcelona, celebra els seus 10 anys inaugurant un nou establiment a Sant Cugat. Amb aquesta nova obertura sumarà 26 locals –2 fora de Barcelona– i consolida la seva etapa de creixement, superant la complicada situació que està patint el sector de la restauració a causa de la Covid-19.

SandwiChez comença a tenir història.

Deu anys per a nosaltres ja comença a ser una trajectòria important. Ens agradaria haver-ho celebrat com calia. És una satisfacció bestial que amb un projecte iniciat de zero tinguem avui 250 persones a la plantilla, 26 locals, i amb una marca molt reconeguda a Barcelona. Que es faci realitat una cosa que has somiat no t’imagines la satisfacció que suposa.

I el maig del 2019 van obrir a Sabadell.

Nosaltres no estem a eixos turístics ni centres comercials, però estem molt als barris, Sarrià-Sant Gervasi, l’Eixample, Sants, Gràcia, Sant Antoni... El pas natural següent era sortir de Barcelona. El primer local que SandwiChez va obrir a Barcelona va ser a Sabadell.

Per què?

No és per casualitat. Coneixem molt bé Sabadell, li tenim un afecte especial. Jo vaig treballar-hi dotze anys, i el Jesús, que és una altra peça important, hi va treballar quinze anys. La família de la

meva dona, la Maria Àngels –que porta la part financera–, també és de Sabadell. Tenim una connexió molt forta amb la ciutat.

Com està funcionant?

Evidentment, estem patint les restriccions de la Covid. Malgrat això, el de Sabadell és un local que s’està consolidant. Va començar com una proposta nova a la ciutat. A poc a poc hem anat arrelant i estem encantats. El local de Sabadell és un dels primers de la cadena de SandwiChez.

S’ha fet un lloc a la ciutat?

És acollidor, amb productes de primera qualitat. Intentem crear un ambient on la gent es trobi a gust, que el faci el lloc de referència de la seva vida. Una de les coses més gratificants és veure gent que fa deu anys que segueix venint cada dia.

Estem en un moment complicat per al sector, però SandwiChez obre a Sant Cugat.

Per a la restauració és un moment difícil per les restriccions. Creiem que podem tirar endavant si ens deixen, perquè si hi ha més confinaments, et posen les coses molt complicades. Ens va sortir una bona oportunitat amb un local al carrer de Valldoreix que encaixava molt bé pel perfil de client. La veritat és que l’acollida ha estat molt bona.

