La parella Gerard-Paula amb el cor dividit davant el Girona-Sabadell

Són socis dels dos clubs i no viuen ni a Sabadell ni a Girona. De fet, el Gerard Casals i la Paula Voces, que són parella, resideixen a Cardedeu. El seu atípic cas el vam explicar al Diari de Sabadell el mes de setembre, després de retirar el seu carnet a les oficines de la Nova Creu Alta. Es tracta de dos joves amants del futbol -el Gerard té 22 anys i la Paula, 19- i amb l'ascens del conjunt gironí a Segona A van decidir fer-se socis. Fins i tot ja tenen seient assignat. El mateix ha passat aquesta temporada amb el Centre d'Esports. "Vam pensar que la millor manera d'ajudar un equip català era treure'n's el carnet i així ho vam fer", expliquen amb tota naturalitat.

El que no es podien imaginar és que no podrien anar a la Nova Creu Alta i Montilivi a veure els partits dels seus dos equips preferits. La pandèmia ha deixat els estadis buits d'aficionats. Dilluns hauria estat un gran dia per a ells amb l'enfrontament entre Girona i Sabadell al camp gironí. "Segur que hi hauríem anat, però l'haurem de veure per televisió. De fet, hem vist tots els partits d'ambdós equips aquesta temporada", assegura el Gerard.

Sobre les seves preferències, no es volen mullar gaire. "L'empat podria ser el millor resultat, però ara mateix potser el Sabadell té més necessitat de guanyar". Això sí, signaria ara mateix aquest desenllaç: "l'ascens del Girona a Primera i la permanència arlequinada a Segona A". El Gerard i la Paula encara confien a poder veure alguns partits aquesta temporada als estadis. "Teníem molt clar que seria difícil en aquesta primera volta perquè les dades de la Covid-19 eren dolentes, però amb la vacuna podria millorar la situació i ens faria il·lusió poder veure el duel de la segona volta a la Nova Creu Alta", expliquen. De moment, el de Montilivi tocarà veure'l per televisió... amb el cor dividit.

