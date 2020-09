El curiós cas d'una parella de Cardedeu que són socis del Girona i Sabadell

Mentre el Centre d'Esports es troba en plena cursa per augmentar la seva massa social i en prou feines arriba a la meitat (uns 2.500) de l'objectiu marcat pel president Esteve Calzada, una jove parella de Cardedeu, Gerard Casals i Paula Voces, s'han tret el carnet de la zona de Lateral. Fins aquí pot semblar un cas més. Però la peculiaritat és que també són socis del Girona i no tenen cap lligam ni vincle familiar amb cap de les dues ciutats. "Ens agrada el futbol i amb l'ascens del Sabadell a Segona A hem pensat que necessitaria el màxim suport possible i la millor manera era fer-se soci", explica amb tota naturalitat el Gerard. Afegeix que va seguir tots els partits de l'equip arlequinat de la passada temporada que feien per televisió i va gaudir moltíssim amb el 'play-off' exprés.

Una situació força curiosa perquè l'argument també val en el cas del Girona. "Ens vam fer socis a Segona Divisió A i des de fa dos anys tinc seient assignat. Estem a una horeta de casa i fins a l'aturada pel coronavirus procuràvem no perdre'n's cap partit. Al 'play-off' d'ascens vam anar fins a Montilivi per donar suport l'equip a fora de l'estadi i després vam veure el partit en un bar a prop". El conjunt gironí va malbaratar l'opció de tornar a Primera Divisió en una dramàtica derrota davant l'Elx i ara es trobarà amb el Sabadell. "Ens hem mirat el calendari per quan puguem tornar a entrar als estadis i la nostra intenció és anar a veure el Sabadell i el Girona si no coincideixen en horaris. Si és així, aniré a la Creu Alta i deixaré el carnet del Girona al meu germà. De moment ens haurem de conformar a veure els partits per la televisió", explica resignat.

Ni el Gerard (22 anys) ni la Paula (19) han estat mai a la Creu Alta. De fet, la primera vegada ha estat fa uns dies quan van retirar els carnets de soci. Ho van fer amb una mascareta del Girona. "Per nosaltres no hi ha cap mena de rivalitat. Són dos equips catalans que ens agraden i per això vam decidir donar-los suport traient el carnet, una manera d'ajudar en la seva economia. Aquesta temporada els dos clubs ho necessitaran perquè el Girona ha perdut recursos pel tema salarial i el Sabadell, com a nouvingut a la categoria, també ho té complicat. Penso que l'objectiu d'ambdós equips aquesta temporada haurà de ser la permanència". Segur que ja tenen marcat en el calendari la data del 3 de gener del 2021, quan s'enfrontaran Girona i Sabadell a la jornada 20. Cor dividit?

