L'estat dels 170 pisos dels Merinals empitjora a l'espera de la decisió final

“Vam escoltar un creck molt fort. Ens vam espantar. S’havia fet una esquerda enorme al sostre”. És el que expliquen uns veïns del bloc 55 dels pisos malmesos dels Merinals, on tot just fa uns dies van detectar que s’havia esquerdat el sostre d’una veïna del primer pis. Immediatament, van avisar l’Ajuntament de Sabadell, la Policia Municipal i els Bombers per assegurar-se que no hi havia risc imminent. “Es va determinar que no hi havia risc d’esfondrament, però vivim constantment així“, explica Luis B., un dels veïns.

El president de l’associació de veïns dels Merinals, Francisco García, assegura que no és l’únic incident des que els tècnics del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) van acabar les inspeccions, el passat 4 de novembre. “S’han rebentat dues canonades d’aigua del bloc 44 i 53, cada cop són més freqüents els problemes”, assegura García. L’informe del COAC determinarà en qüestió de setmanes el futur dels immobles.

Un llarg camí

Els veïns esperen amb incertesa els resultats de l’informe tècnic, “estem a l’expectativa i amb molta angoixa”, assegura Jaume García Arija, portaveu de la comissió d’afectats. L’estudi independent incorporarà unes recomanacions tècniques per donar resposta a les patologies que s’hi identifiquin. Aquest document obre un nou escenari que només deixarà opció a dos moviments: enderroc i substitució dels blocs o reparació.

No es tracta de proves concloents. La diagnosi que presentarà l’equip, previsiblement a mitjans de gener, no determinarà la solució, sinó les patologies i les possibles actuacions si són reparables. A partir de l’exposició del dictamen, l’Agència d’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament de Sabadell i l’associació de veïns d’Arraona-Merinals-Can Gambús hauran de seure per negociar el següent pas. Tenen clar que no serà un pas ràpid: “Estem parlant d’anys. Potser deu o més. Però necessitem fer passos endavant”, sosté el president de l’entitat veïnal. “Necessitem el compromís de la Generalitat, estem sota el seu paraigua”, conclou un altre veí, Marc C.

Els problemes amb aquests edificis es remunten als anys 60, poc després de la seva construcció. L’any 1992 es va decidir que calia enderrocar 592 habitatges que patien patologies estructurals greus i els 170 actuals només es reparaven. Ara, caldrà decidir de nou què s’hi pot fer.

