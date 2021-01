Bullici a Sabadell, amb cues per aconseguir el tortell de Reis i les darreres compres

Avui és la Nit de Reis i la ciutat de Sabadell no n’és aliena. Els carrers comercials del Centre viuen a hores d’ara un gran tràfec de gent, que aprofiten les darreres hores per fer les compres pendents. A diferència de bars i restaurants, les botigues encara no tenen avui restriccions horàries, de forma que romandran obertes en els seus horaris habituals (o potser abans, si és per decisió pròpia). En canvi, a partir de dissabte, el Procicat obligarà tots els comerços no essencials a tancar els caps de setmana per evitar aglomeracions (almenys durant els 10 dies que dura el Pla de Xoc).

Aquest serà un gran entrebanc pel comerç que justament el dia 7 de gener comença oficialment les rebaixes. Les expectatives acaben d’enfonsar-se, donat que el dissabte és el dia per excel·lència per fer compres. Tanmateix, els comerciants de Sabadell esperen que les compres de rebaixes es distribueixin entre setmana i les tardes de divendres.

A banda de botigues de regal i les jogueteries, les pastisseries també presenten grans cues a la seva entrada. I és que són centenars els i les sabadellenques que han encarregat el tradicional tortell de Reis. Al carrer de l’Escola Industrial, per exemple, hi ha una cua de més de 25 metres de llarg per fer-se amb un tortell de la Pastisseria Sallés. Igualment, al carrer de Gràcia, el forn Carreras mostra una espera de 30 minuts i una cua de vàries desenes de persones per emportar-se a casa les seves postres de Reis.

Publicitat