Neix Igni Gym Studio, un nou concepte de ‘gimnàs boutique’ a Sabadell en què s’entrena amb el propi pes corporal

Igni Gym Studio és el nou gimnàs que ha obert fa només dues setmanes al carrer de Sant Llorenç, núm. 18. Això sí, no es tracta d’un gimnàs convencional, sinó que és boutique, és a dir, és un espai acollidor amb sales ajustades a la necessitat real i amb zones d’oci i descans. Està pensat per oferir entrenaments funcionals i amb el propi pes corporal, sense màquines de fitness i musculació. En definitiva, l’objectiu és proporcionar una experiència més personalitzada i exclusiva, a través de l’aposta per exercicis col·lectius, però amb atenció personalitzada.

El projecte, únic a la ciutat, ha estat ideat per tres sabadellencs: Carla Mas i Marcel Almarza, socis treballadors; i Carles Mas, soci capitalista. Ells van decidir tirar endavant la seva idea, tot i la gran quantitat de restriccions a les instal·lacions esportives. De fet, el dia 7 hauran de tancar l’establiment durant almenys 10 dies, però faran els entrenaments en format virtual.

Així i tot, ja tenen 80 persones que estan de prova. L’objectiu d’Igni Gym Studio és tenir prop de 150 abonats en els primers 6 mesos. Carla Mas explica que l’usuari del gimnàs només paga per les classes que fa, que es reserven per l’app d’Igni, i no té una quota mensual fixa. Amb aquest sistema el que es busca és evitar que els abonats deixin d’anar-hi quan els fa mandra.

