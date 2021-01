Els Reis d'Orient tornen a omplir d'il·lusió les llars de Sabadell

Els menjadors es desperten amb un aspecte diferent el dia 6 de gener. Això no ha canviat, tot i la pandèmia. A sobre de la taula, hi queden restes de neules, torrons i galetes o potser una copa de cava a mig beure. Ses Majestats han passat -aquest any amb mascareta!- i han pogut reposar i agafar energies. També els seus camells, assedegats, a qui molts nens i nenes els han deixat un cubell d’aigua. Només llevar-se, molts infants s’han dirigit al menjador a correcuita per desembolcallar paquets.

Aquest 2021 han estat els jocs de taula, sobretot, el que ha causat furor. Van arribar durant el confinament, i s'han quedat entre nosaltres per amenitzar-nos les tardes. D'estratègia, molts joves han demanat aquest Nadal Los Colonos del Catán o el tradicional Risk. De cartes, paradoxalment, un joc anomenat Virus ha triomfat molt, de la mateixa manera que el Dobble. I, evidentment, l'Uno, per aquelles famílies que no el tenen, és una aposta segura a regalar.

Alguns jocs que l'any passat ja van esgotar existències, aquest any han tornat a buscar-se molt, com el ¡Caca Chaf!, que consisteix a evitar trepitjar excrements; Hijos vs Padres, que prova les habilitats de fills i pares; i Fontanero chapucero.

Per als més joves, la tendència no ha canviat. Era demanar als Reis tecnologia, i així ha estat un any més: auriculars sense fils, smartwatches, polseres fit i articles de gaming.

Els gustos no canvien tant

Malgrat canvien any rere any les tendències i els catàlegs s'omplen de novetats, hi ha regals que continuen seduint les noves generacions. I són els mateixos que, molts anys enrere, ja eren buscats cada Nadal. El sabadellenc Aday Ortega, aquest any, per exemple, ha desembolicat un Míster Potato. O se li han omplert d'il·lusió els ulls amb una funda nòrdica de Cars, perquè és molt fan del Rayo McQueen. Un altre dels regals ha estat un cotxe teledirigit, que des de fa molts anys és un regal somiat.

El Markel i l'Unax Etxaiz són dos germans que exemplifiquen que els gustos no canvien tant. La il·lusió per disfressar-se es manté ben viva. En el seu cas, també per personatges que alguns dels sabadellencs que ara ja són pares, també adoraven anys enrere: Harry Potter i el Capità Amèrica.

Tampoc no han faltat els clàssics. Són els regals que cada any es troben sota els arbres de Nadal. S'hi han trobat rellotges de gamma mitjana i conjunts de polsera i collar de plata i acer, tal com pronosticaven des de la joieria Bravo. I els petits, les joguines de sempre: nines, cotxes i cuinetes.

