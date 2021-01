L’Ajuntament prepara un operatiu municipal en cas de neu i gelades

Amb motiu de les baixes temperatures que s’esperen per a les properes jornades i la previsió de nevades a cotes baixes, l’Ajuntament posa en marxa dispositius per poder donar una resposta ràpida en cas que calgui actuar al territori. En cas d'episodi de neu i glaçades, els diferents punts d’emmagatzematge de sal distribuïts per la ciutat es troben a punt per donar servei.

Es compta amb proveïment de pales i salers per poder actuar de manera immediata. S’han repartit sacs de sal als equipaments esportius, centres cívics i CAPs de la ciutat. Així mateix, de cara al dilluns 11 de gener, es reforçarà la distribució de sal als centres educatius, tot coincidint amb l'inici de classes.

Gestió de la mobilitat

En referència a la mobilitat col·lectiva, l’Ajuntament també distribuirà sal en punts concrets per garantir la circulació dels autobusos. Alhora, es portarà a terme un seguiment en temps real de l’estat de les vies a la ciutat.

L’Operació Fred continua activada

Pel que fa a l’Operació Fred, continua activada. En aquest marc, el vehicle de la Unitat d’Emergència Social (UES) de la Creu Roja continua sortint als carrers als vespres per atendre persones sense sostre, informar-los que poden passar la nit a l’alberg del Molí de Sant Oleguer i, en cas que no hi vulguin anar, oferirlos mantes i sopar calent. Així mateix, durant el dia s’ha obert l’espai diürn de Caritas que es suma al que ja estava funcionant a la seu de Creu Roja. D’altra banda, l’equip de Sabadell Sostre, gestionat per l’entitat Actuavallès, continua fent tasques de detecció i seguiment als carrers.

