L’any de rebaixes més atípic: cues al carrer i grans botigues tancades

Una de les imatges més paradigmàtiques d’un període de rebaixes és la d’una llarga cua. Aquesta setmana n’hem vist, però ha estat una estampa diferent de la de qualsevol any anterior. Les cues són al carrer, formades per gent que espera per entrar a botigues. I s’han de produir, forçosament, entre setmana, ja que els comerços estan obligats a tancar dissabtes i diumenges. A més, en cap cas n’hi ha davant de grans superfícies, com centres comercials o establiments de més de 400 metres quadrats, que estan tancats durant 10 dies a causa de les darreres mesures restrictives.

“No fa gaire estona que som a la cua. Uns 10 o 15 minuts...”, reconeix la Susana, que és a les portes del Bershka situat a la Rambla, que ha hagut de limitar l’aforament al 30%, com la resta de botigues. Espera, juntament amb la seva filla, per comprar uns pantalons. El dia abans es van haver d’esperar una mica més per entrar a la mateixa botiga, més de 20 minuts. Expliquen que haurien anat al Zara i a l’Stradivarius, però que se les van trobar tancades.

Uns metres més enrere, hi ha la Diana i el Javi, mare i fill. Encara els queda una bona estona d’espera al fred per entrar. “La cua no avança”, es queixa ella. “Són 15 minuts. Ara sortirà gent de cop i volta i podrem entrar”, calcula, més esperançat, ell. Fins a quin punt és segur comprar a la cadena de roba, que és el comerç més ple de la Rambla, amb cua a l’exterior i a l’interior? “Guardant la distància de seguretat no hi ha problema. En els supermercats hi ha molta més gent, no regulen l’aforament”, assevera la Diana.

L’Aurora, amb la seva mare, espera davant del Decathlon amb cara de pomes agres. No desprèn la il·lusió de qui s’alegra el matí amb un capritx: “Hem vingut perquè hem de canviar la talla d’un regal de Reis”.

“Sort de la gent de Sabadell”

El tancament de caps de setmana provocarà que les compres siguin més espaiades, acumulades de dilluns a divendres. Però hi ha molta gent que no té la mateixa disponibilitat que durant el cap de setmana. Ho afirma la Casandra, dependenta de la botiga System Action: “El dissabte, que hem de tancar, és el dia que més es ven. Molta gent treballa a Barcelona, o a altres llocs fora de Sabadell, i han d’aprofitar el cap de setmana per venir a comprar”, afirma.

I encara hi ha molts altres factors que han convertit les rebaixes de l’any de la pandèmia en les més atípiques. La manera de relacionar-nos influencia en com vestim i en com comprem: “Les vendes han canviat molt. La gent no compra roba de festa, sinó roba de cada dia”.

El confinament municipal, que s’allargarà fins al 17 de gener, també ha provocat que clients del voltant –Castellar, Sant Quirze, Badia, Barberà– no puguin desplaçar-se a Sabadell per anar de rebaixes. És per això que la Raquel, de la botiga Luzmariel, valora molt els clients de la ciutat: “Els sabadellencs són molt fidels i creuen en el petit comerç”, celebra.

Sobre les mesures, la dependenta no amaga que les petites botigues s’han beneficiat de la prohibició d’obertura de les botigues més grans de 400 metres quadrats i dels centres comercials. Però això no els deslliura de remar: “Estem fent un gran esforç per adaptar-nos, no ens queda cap més remei”, diu la Raquel. Al davant, setmanes de rebaixes i molta incertesa: “És imprevisible aquest any. Anem tots bojos, perquè no sabem quan venen els clients”.

