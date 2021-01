Un Nadal intens i segur, gràcies a la implicació de tothom

[Per Carles de la Rosa, regidor de Cultura]

Si algú em preguntés què diria per referir-me al Nadal que hem viscut a la ciutat, la primera paraula que em ve al cap seria gràcies. Gràcies perquè comptant amb la implicació de tothom, Sabadell ha tingut el Nadal especial i màgic que es mereixia. I és que enguany era especialment important que el caliu i la il·lusió presidissin els nostres carrers i places i que la màgia fos protagonista. Era important per als nostres infants, després d’un any tan complicat, però també per al conjunt de ciutadans i ciutadanes. I entre tots i totes l’hem fet possible.

El 2020 ha estat sens dubte un dels anys més durs que hem viscut en les darreres dècades. I per això, com a Govern municipal, des del primer moment vam tenir molt clar que no podíem caure en el desànim col·lectiu. Calia posar tot l’esforç i empenta perquè aquest Nadal fos un oasi enmig de la pandèmia i que tots i totes el poguéssim viure i gaudir de manera segura. Ja abans de les vacances d’estiu vam començar a treballar preveient diversos escenaris i pensant com podíem replantejar les activitats. Per això aquest Nadal ha estat diferent, innovador i creatiu, gràcies també a l’expertesa i professionalitat dels treballadors i treballadores municipals i a la col·laboració d’entitats i empreses, imprescindibles perquè el programa fos un èxit.

En aquest marc, hem treballat perquè el Nadal fos màgic, il·lusionant i arribés a tots els barris, vetllant en tot moment per la prevenció. Amb aquesta voluntat, s’han cercat i s’han trobat solucions creatives i innovadores. Propostes com la Fira Reial –un nou concepte de Cavalcada–, la instal·lació artística Pas de Pardal, els carters reials, el pessebre 360 de l’Agrupació de Pessebristes o el trenet que ha recorregut els eixos comercials han conviscut amb l’Ambaixador a la Casa Duran organitzat per Sabadell Comerç Centre, la Fira de Santa Llúcia, els Parcs de Nadal i moltes altres propostes. Tot plegat comptant amb les mesures adients com els sistemes de cita prèvia, espais perimetrats, i controls d’aforament, entre d’altres.

I el resultat ha estat més que positiu. Les desenes de milers de persones que han pres part en les activitats són la prova que la ciutat necessitava un Nadal potent. I aquest programa hi ha donat resposta, al mateix temps que ens proporciona nous elements que caldrà tenir molt en compte els propers anys. I és que les noves possibilitats que han obert les novetats d’enguany contribuiran a fer evolucionar i enriquir futurs programes, més enllà d’aquest any excepcional.

Alhora, exemples com el Pessebre de la Ciutat o el circuit de pessebres als aparadors dels comerços són una prova més de la capacitat de redescobrir opcions. I de cercar sinergies entre sectors, treballant de forma transversal i col·laborativa.

I amb tot això vull destacar especialment la generositat de les entitats i de les escoles de dansa de la ciutat, que malgrat les dificultats de l’actual situació, han mantingut i redoblat el seu compromís amb Sabadell i de forma voluntària han pres part en les diferents propostes. Sense elles, el programa de Nadal no hauria estat possible. Cal valorar, i molt, no només el seu talent, que també, sinó la seva implicació i capacitat d’adaptació als mecanismes i directrius marcats per les actuals circumstàncies. Com s’han sotmès a tests d’antígens, el seu treball en el disseny de protocols, dels sistemes de substitució en cas de contagi, el fet d’assajar amb restriccions pel que fa al nombre de persones... Per tot plegat, i de cor, gràcies. I ho hem d’agrair també als ciutadans i ciutadanes de Sabadell que han sigut molt conscients i s’han adaptat completament a la nova situació.

Aquest Nadal a Sabadell ha estat màgia, ha estat il·lusió, ha estat activitat i vida als carrers i ha estat molt especialment cultura. Sempre hem dit que la cultura és un bé essencial, que ens alimenta l’ànima. I en aquest sentit, el programa d’activitats també ha estat una manera de reivindicar-la i defensar-la. Sabadell ha tingut el Nadal que mereixia i això ho hem assolit entre tots i totes. Continuarem treballant perquè la cultura no s’aturi. L’espectacle ha de continuar.

