Patges pintats de negre i les ‘tiones’ revifen la polèmica de Nadal

El món canvia i amb ell, la societat. Allò que un dia era normal, avui no és acceptable per una part de la ciutadania. D’aquí que algunes administracions hagin readaptat les figures o el missatge que transmeten. La polèmica va esclatar inicialment a Sentmenat, on l’Ajuntament va llançar una campanya que parlava de tions i tiones.

Posteriorment vindria el vídeo del Rei Melcior de Terrassa, en el qual animava els nens a demanar els regals que realment volguessin, malgrat que fossin associats a nenes, com maneu maquillatge o nines, si és el que els ve de gust. "No hi ha joguines de nen ni de nena", explicava en vídeo, el qual s’adreçava quasi en exclusiva als nens, tot mostrant la seva nena preferida i el seu kit de mqauillatge. Les crítiques a la “politització” i el suposat “intent d’adoctrinament” van trigar poc a aparèixer a xarxes socials.

Ja el dia 28 de desembre, Sentmenat tornava a la càrrega i anunciava que enguany arribarien al poble tant els Reis com les Reines d’Orient. Posteriorment anunciava que era una innocentada, però la ressonància política hi era implícita.

Finalment, la polèmica arribava a Sabadell el cap de setmana passat, després que diverses famílies que havien visitat els Reis “estàtics” de la Fira Sabadell denunciessin a les xarxes que alguns patges tenien la cara pintada de negre. Aquesta pràctica s’anomena BlackFace pels seus detractors, que la titllen de xenofòbia encoberta.

Acabem de registrar una petició formal al govern municipal de #Sabadell perquè reconegui públicament l'error d'haver pintat les cares dels acompanyants de Baltasar #blackface, que es canviï i s'expressi una disculpa a la ciutat per haver dut a terme aquesta pràctica. https://t.co/t5diSOSy7U — Crida per Sabadell (@CridaSabadell) January 3, 2021

De fet, Sos Racisme va llançar la campanya Baltasar de veritat, instant els Ajuntaments a contractar actors negres a les cavalcades. L’any passat, Matadepera s’hi va adherir.

Finalment, l’Ajuntament anunciava que no es tornarien a pintar els patges, tot excusant que no s’havien trobat suficients persones negres per cobrir tots els torns de la Fira Reial.

