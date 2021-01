Ciutadans recupera la polèmica sobre la "discriminació" del castellà a Sabadell

Una majoria política de Sabadell dona suport al sistema educatiu de Catalunya, fonamentat en la immersió lingüística. El ple municipal de la ciutat aquest dimarts ha rebutjat una moció de Ciutadans en què es plantejava l'ampliació de la llengua espanyola en els centres educatius de Catalunya davant una situació de "discriminació lingüística" a la comunitat autònoma. El consens majoritari pel model educatiu a Catalunya s'ha replicat doncs a Sabadell: Ciutadans s'ha quedat sol defensant el seu text, que ha aixecat polseguera.

"S'ha de deixar que l'espanyol, la llengua oficial de l'Estat, sigui una llengua vehicular a Catalunya. Espanya és l'únic lloc del món on passa això", ha defensat el líder de Ciutadans, Adrián Hernández, que ha defensat un model educatiu trilingüe, adaptat a les necessitats de cada territori. "L'alumne que és castellanoparlant no és educat amb la seva llengua materna, com sí passa amb els catalanoparlants", ha apuntat el portaveu dels constitucionalistes, que ha vinculat el fracàs escolar amb el model educatiu català.

Durant la seva intervenció, Hernández ha arribat a afirmar que els "prohoms del procés" imposen un model educatiu per les "classes populars" mentre ells porten els seus fills a l'escola privada, on hi ha presència de més llengües.

Crítiques d'electoralisme

"La realitat de Catalunya no és la que presenta la seva moció. Però la presenten perquè volen posar una falca publicitària abans de les eleccions catalanes", ha criticat el regidor d'Educació, Manuel Robles (PSC), que ha defensat el model educatiu davant la "confrontació" que presenta Ciutadans. "El PSC sempre ha defensat la immersió lingüística", ha insistit l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

"Segons vostè, senyor Hernández, jo hauria de ser un analfabet, perquè soc castellanoparlant i de classe obrera", ha expressat en la mateixa línia el regidor republicà Raul García Barroso, que també ha titllat la moció "d'electoralista". "És un símptoma més que s'acosten eleccions i que alguns partits utilitzen la llengua per fer campanya", ha afegit al seu torn Quim Carné (Junts per Sabadell), que ha considerat que mocions així "malmeten a tota la classe política".

Des de la Crida, el regidor Lluís Perarnau han considerat que Ciutadans "va a la contra d'una posició de consens, tal com fan PP i Vox", mentre que Podem ha demanat parlar d'altres qüestions de fons: "Cal parlar del fracàs escolar, de potenciar el model públic, de les diferències en la renda", ha afirmat la regidora Marta Morell.

El text de la moció que el ple ha rebutjat:

