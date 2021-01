El ple municipal veu amb bons ulls allargar el servei de TUS fins al 2032

L'Ajuntament ha deixat constància al ple municipal de la voluntat de prorrogar 10 anys més el contracte de transport urbà amb Transports Urbans de Sabadell (TUS) pel període 2022-2032. El regidor d’Espai Públic, Jesús Rodríguez, ha justificat la conveniència de l'allargament del conveni en els resultats d'un estudi comparatiu amb 38 ciutats de dimensió similar al conjunt de l'Estat.

En aquest estudi s'han valorat tres aspectes: la valoració del servei; l'existència de possibilitats d'introduir actualitzacions amb perspectiva de futur, mediambientals i tecnològiques; i el nivell de valoració per part de la ciutadania. Rodríguez ha ressaltat algunes conclusions de l'estudi que avalen el servei de TUS a la ciutat, com el cost dels conductors o del carburant, el nombre de quilòmetres útils dels vehicles, el preu dels autobusos o les baixes dades d'absentisme laboral de la companyia.

La companyia va fundar-se l'any 1982. Amb la nova pròrroga del servei, que està previst que s'allargui del 2022 al 2032, es compliran 50 anys de servei de TUS a Sabadell. Aquest és el període màxim de temps que es pot allargar la concessió.

L'única abstenció en la votació ha estat per part de Junts per Sabadell. La portaveu, Lourdes Ciuró, ha dit que cal estar pendent del tipus de modificacions i de millores que es puguin proposar en el servei de TUS i ha demanat que es creï una taula tècnica, amb la presència de l'empresa. Serviria, per exemple, per avaluar l'eficiència i la sostenibilitat del servei o per plantejar la implementació d'un servei públic de bici a la ciutat. Rodríguez ha contestat que "agafa el guant" de la proposta.

Publicitat